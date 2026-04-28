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Espectáculos

Premios Aura 2026: ganadores, invitados y los momentos más emotivos de la noche

La premiación de este año reconoció a lo mejor de las series en español, con triunfos destacados, presentaciones musicales y un homenaje especial a Verónica Castro.
mar 28 abril 2026 08:42 AM
Premios-Aura-2026
Los Premios Aura reconocieron lo mejor de las series de habla hispana. (Cortesía)

La tercera edición de los Premios Aura se celebró este domingo en el recién inaugurado FCO Action Hall, reuniendo a lo más destacado de las series de habla hispana en un evento lleno de emociones.

Desde números musicales que amenizaron la velada hasta la entrega del Premio Leyenda a Verónica Castro , así se vivió una noche clave para la televisión.

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¿Quiénes fueron los ganadores en los Premios Aura 2026?

Las categorías estuvieron principalmente disputadas entre tres series: Las Muertas, Mentiras: La serie y Chespirito: Sin querer queriendo. Las producciones de Netflix, Prime Video y HBO, respectivamente, fueron las grandes protagonistas de la noche, aunque otros proyectos como Yellow o El Eternauta, también lograron destacar con premios importantes.

Esta es la lista completa de ganadores:

Revelación actoral
Lizeth Selene - Yellow

Mejor actuación secundaria
Mauricio Isaac - Las Muertas

Mejor fotografía
Yellow

Mejor guion o guion adaptado
El Eternauta

Mejor serie unscripted
Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo

Serie con mayor impacto
Mentiras: La Serie

Mejor dirección
Luis Estrada - Las Muertas

Mejor Sonido
Las Muertas

Mejor actuación en serie de drama
Pablo Cruz Guerrero - Chespirito: Sin querer queriendo

Mejor serie de drama
El Eternauta

Mejor diseño de producción
Chespirito: Sin querer queriendo

Mejor película de streaming
Las Locuras

Mejor Elenco
Mentiras: La Serie

Mejor talento hispano en serie internacional
Diego Luna - Andor

Mejor Edición
Mentiras: La Serie

Mejor actuación en serie de comedia
Paulina Gaitán - Las Muertas

Mejor serie de comedia
Mentiras: La Serie

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Mentiras: La serie fue una de las grandes ganadoras de los Premios Aura 2026. (Cortesía)

Celebridades que estuvieron en los Premios Aura 2026

Los asistentes fueron uno de los grandes atractivos del evento. Por la alfombra negra desfilaron múltiples figuras que lucieron sus mejores looks, entre ellas Ana Layevska, Claudia Álvarez, Natasha Dupeyrón, Macarena García, Diego Klein, Nicolás Haza y Arcelia Ramírez.

Entre los nominados que caminaron por la alfombra estuvieron Paulina Gaitán, Paulina Dávila, Paola Montes de Oca, Lizeth Selene, Mauricio Isaac y Juan Lecanda. El elenco de Mentiras: La serie también hizo acto de presencia con Luis Gerardo Méndez, Regina Blandón y Diana Bovio.

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El elenco de Mentiras: El musical realizó una presentación especial. (Cortesía)

Durante la ceremonia hubo presentaciones musicales a cargo de Vivir Quintana, Kalimba y el elenco de Mentiras: El musical, que acompañaron distintos momentos de la premiación.

También asistieron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo para apoyar su nominación por De viaje con los Derbez: Japón en la categoría de Mejor Serie Unscripted, así como el trabajo de Derbez en Acapulco.

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El décimo aniversario de Club de Cuervos

Uno de los momentos más especiales de la noche fue la entrega del Premio Aura del Año por los 10 años de Club de Cuervos, una serie que marcó un antes y un después en la producción televisiva en México. El homenaje emocionó tanto a los fans como a los creadores y al equipo que hizo posible el proyecto.

Gary Alazraki y Luis Gerardo Méndez subieron al escenario para agradecer el reconocimiento y recordar los inicios de la serie, cuando las condiciones de producción eran más limitadas, pero las ambiciones creativas eran enormes. Ambos destacaron cómo, a pesar de los retos, lograron construir una historia que conectó con el público y abrió camino para nuevas propuestas en plataformas de streaming.

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Club de Cuervos cumplió diez años en 2025. (Cortesía)

Verónica Castro recibe Premio Leyenda

Sin duda, el momento más emotivo del evento fue la entrega del Premio Leyenda a Verónica Castro, quien fue reconocida por su amplia trayectoria en el mundo del espectáculo.

El galardón fue presentado por Eugenio Derbez, quien ofreció un discurso en el que destacó cómo la actriz transformó “las reglas del juego” en la representación de los personajes femeninos, con interpretaciones icónicas como Rosa García. “Nunca te guardaste nada, te reíste más fuerte que nadie y te ganaste el corazón de generaciones enteras por ser simplemente transparente, sin filtros, por ser eternamente nuestra rosa salvaje”, comentó.

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Verónica Castro fue reconocida en los Premios Aura 2026. (Cortesía)

Visiblemente emocionada, Castro agradeció el reconocimiento y, en especial, al público que ha acompañado su carrera durante más de seis décadas.

“Desde el inicio hubo mucha gente que me arropó , me siguió, me dio la gran bendición de tener la oportunidad de que me siguieran, de que me quisieran, de que me aceptaran y además que me dieran su confianza para seguir trabajando”, expresó. “Muchas gracias al público. Gracias de verdad. Si no hubiera sido por ellos yo no estaría aquí. Y no, no habría leyenda”.

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Tags

series de televisión

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abril 2026

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