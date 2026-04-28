Premios Aura 2026: ganadores, invitados y los momentos más emotivos de la noche

¿Quiénes fueron los ganadores en los Premios Aura 2026?

Las categorías estuvieron principalmente disputadas entre tres series: Las Muertas, Mentiras: La serie y Chespirito: Sin querer queriendo. Las producciones de Netflix, Prime Video y HBO, respectivamente, fueron las grandes protagonistas de la noche, aunque otros proyectos como Yellow o El Eternauta, también lograron destacar con premios importantes.

Esta es la lista completa de ganadores:

Revelación actoral

Lizeth Selene - Yellow

Mejor actuación secundaria

Mauricio Isaac - Las Muertas

Mejor fotografía

Yellow

Mejor guion o guion adaptado

El Eternauta

Mejor serie unscripted

Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo

Serie con mayor impacto

Mentiras: La Serie

Mejor dirección

Luis Estrada - Las Muertas

Mejor Sonido

Las Muertas

Mejor actuación en serie de drama

Pablo Cruz Guerrero - Chespirito: Sin querer queriendo

Mejor serie de drama

El Eternauta

Mejor diseño de producción

Chespirito: Sin querer queriendo

Mejor película de streaming

Las Locuras

Mejor Elenco

Mentiras: La Serie

Mejor talento hispano en serie internacional

Diego Luna - Andor

Mejor Edición

Mentiras: La Serie

Mejor actuación en serie de comedia

Paulina Gaitán - Las Muertas

Mejor serie de comedia

Mentiras: La Serie

Mentiras: La serie fue una de las grandes ganadoras de los Premios Aura 2026. (Cortesía)

Celebridades que estuvieron en los Premios Aura 2026

Los asistentes fueron uno de los grandes atractivos del evento. Por la alfombra negra desfilaron múltiples figuras que lucieron sus mejores looks, entre ellas Ana Layevska, Claudia Álvarez, Natasha Dupeyrón, Macarena García, Diego Klein, Nicolás Haza y Arcelia Ramírez.

Entre los nominados que caminaron por la alfombra estuvieron Paulina Gaitán, Paulina Dávila, Paola Montes de Oca, Lizeth Selene, Mauricio Isaac y Juan Lecanda. El elenco de Mentiras: La serie también hizo acto de presencia con Luis Gerardo Méndez, Regina Blandón y Diana Bovio.

El elenco de Mentiras: El musical realizó una presentación especial. (Cortesía)

Durante la ceremonia hubo presentaciones musicales a cargo de Vivir Quintana, Kalimba y el elenco de Mentiras: El musical, que acompañaron distintos momentos de la premiación.

También asistieron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo para apoyar su nominación por De viaje con los Derbez: Japón en la categoría de Mejor Serie Unscripted, así como el trabajo de Derbez en Acapulco.