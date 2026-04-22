Kendall Jenner y Jacob Elordi llevan meses saliendo en secreto y Kylie tuvo mucho que ver

La relación entre Kendall Jenner y Jacob Elordi parece ir más en serio de lo que se especuló. De acuerdo con distintos reportes, la modelo y el protagonista de Euphoria mantienen un romance desde febrero, aunque han decidido ser discretos.
Los rumores comenzaron a tomar fuerza tras el primer fin de semana del Coachella 2026, cuando la cuenta de espectáculos Deuxmoi aseguró que ambos fueron vistos “besándose” y mostrándose “muy cariñosos” durante la fiesta posterior organizada por Justin Bieber.
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Kendall Jenner y Jacob Elordi llevan meses juntos
Según un reportaje publicado por Daily Mail, la relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi no sería tan reciente como parecía, ya que una fuente cercana aseguró que llevan saliendo y conociéndose a fondo desde febrero.
El mismo informante también señaló que Kylie Jenner, hermana menor de Kendall, fue quien los presentó, facilitando así el inicio de su historia juntos.
“Kylie estuvo mucho tiempo con Jacob durante la maratón de premios de Timothée (Chalamet) porque Jacob estaba nominado por Frankenstein y Timothée por Marty Supreme'", compartió la fuente.
“A Kylie le gustaba y pensaba que sería bueno para Kenny, así que le dijo: ‘Chica, date prisa, sal con este chico ya’”, continuó la fuente.
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Kylie Jenner tuvo un papel clave en la relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi
La fuente agregó que Kendall Jennerya conocía a Jacob Elordi desde hace algunos años, aunque fue Kylie quien resultó clave para que la relación evolucionara más allá de la amistad. Según explicó, la magnate de los cosméticos asumió un papel decisivo para impulsar el romance.
“Kylie es la hermana dominante y presionó a Kenny para que comenzara un romance con Jacob porque quería organizar citas dobles con Timothée”, aseguró la fuente
Según se informa, los cuatro fortalecieron su relación al compartir tiempo juntos en la casa de Kendall en Los Ángeles: “Y Kenny descubrió que conectó de inmediato con Jacob Elordi… había química”, señaló la fuente.
La última relación conocida de Kendall Jenner fue con Bad Bunny, con quien tuvo un romance intermitente entre 2023 y principios de 2024. Antes de eso, tuvo una relación de dos años con Devin Booker, de 2020 a 2022, y previamente con Harry Styles entre 2013 y 2016. Además, a lo largo de los años se le ha relacionado sentimentalmente con Ben Simmons, Blake Griffin y A$AP Rocky.
En cuanto a Jacob Elordi, su última relación conocida fue con la influencer Olivia Jade Giannulli, con quien mantuvo un romance intermitente durante cuatro años, desde 2021. Anteriormente, también salió con Kaia Gerber en 2021, aunque la relación terminó al cabo de un año. Antes de eso, tuvo un breve romance con su compañera de reparto en The Kissing Booth, Joey King, en 2017, que igualmente duró cerca de un año.