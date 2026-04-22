Kendall Jenner y Jacob Elordi llevan meses saliendo en secreto y Kylie tuvo mucho que ver

Kylie Jenner tuvo un papel clave en la relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi

La fuente agregó que Kendall Jenner ya conocía a Jacob Elordi desde hace algunos años, aunque fue Kylie quien resultó clave para que la relación evolucionara más allá de la amistad. Según explicó, la magnate de los cosméticos asumió un papel decisivo para impulsar el romance.

Kendall y Kylie Jenner (GettyImages)

“Kylie es la hermana dominante y presionó a Kenny para que comenzara un romance con Jacob porque quería organizar citas dobles con Timothée”, aseguró la fuente

Según se informa, los cuatro fortalecieron su relación al compartir tiempo juntos en la casa de Kendall en Los Ángeles: “Y Kenny descubrió que conectó de inmediato con Jacob Elordi… había química”, señaló la fuente.

Jacob Elordi (Getty Images)

La última relación conocida de Kendall Jenner fue con Bad Bunny, con quien tuvo un romance intermitente entre 2023 y principios de 2024. Antes de eso, tuvo una relación de dos años con Devin Booker, de 2020 a 2022, y previamente con Harry Styles entre 2013 y 2016. Además, a lo largo de los años se le ha relacionado sentimentalmente con Ben Simmons, Blake Griffin y A$AP Rocky.

En cuanto a Jacob Elordi, su última relación conocida fue con la influencer Olivia Jade Giannulli, con quien mantuvo un romance intermitente durante cuatro años, desde 2021. Anteriormente, también salió con Kaia Gerber en 2021, aunque la relación terminó al cabo de un año. Antes de eso, tuvo un breve romance con su compañera de reparto en The Kissing Booth, Joey King, en 2017, que igualmente duró cerca de un año.