Anne Hathaway y Dakota Johnson en “Verity”: el thriller que mezcla obsesión, sexo y peligro

El primer tráiler de Verity ya está aquí y no viene a jugar limpio. La adaptación de la polémica novela de Colleen Hoover se perfila como un thriller psicológico cargado de tensión sexual, obsesión y giros oscuros que podrían dividir al público.
En el centro del conflicto están Anne Hathaway y Dakota Johnson, en una dinámica que va mucho más allá del clásico duelo entre protagonista y antagonista. Aquí, ambas juegan en terrenos ambiguos, donde la verdad es maleable y el deseo puede ser tan peligroso como una mentira bien contada.