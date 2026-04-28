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Espectáculos

Anne Hathaway y Dakota Johnson en “Verity”: el thriller que mezcla obsesión, sexo y peligro

El primer vistazo a “Verity” revela una historia incómoda y adictiva donde Anne Hathaway y Dakota Johnson juegan con fuego… y con la mente.
mar 28 abril 2026 08:43 AM
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Anne Hathaway en un fotograma de la cinta Verity. (Cortesía. )

El primer tráiler de Verity ya está aquí y no viene a jugar limpio. La adaptación de la polémica novela de Colleen Hoover se perfila como un thriller psicológico cargado de tensión sexual, obsesión y giros oscuros que podrían dividir al público.

En el centro del conflicto están Anne Hathaway y Dakota Johnson, en una dinámica que va mucho más allá del clásico duelo entre protagonista y antagonista. Aquí, ambas juegan en terrenos ambiguos, donde la verdad es maleable y el deseo puede ser tan peligroso como una mentira bien contada.

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¿De qué trata “Verity”?

La historia sigue a una escritora que acepta terminar una exitosa saga literaria tras el misterioso accidente de su autora original. Sin embargo, al adentrarse en su casa y su mundo, descubre un manuscrito oculto que revela secretos perturbadores.

Lo que sigue es una espiral de paranoia, atracción y dudas constantes: ¿qué es real y qué forma parte de una mente manipuladora?

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Anne Hathaway y Josh Hartnett en un fotograma de la cinta. (Cortesía. )

Lejos de suavizar el material original, la película parece abrazar los elementos más incómodos de la novela: relaciones tóxicas, erotismo explícito y una narrativa que juega con la percepción del espectador.

El resultado apunta a un thriller con ecos de clásicos como Gone Girl, pero con una carga emocional más visceral y provocadora.

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Anne Hathaway en modo oscuro y Dakota Johnson sin filtros

Si algo deja claro el avance es que Anne Hathaway está apostando por uno de los papeles más inquietantes de su carrera. Su presencia domina con una mezcla de fragilidad y amenaza que resulta hipnótica.

Por su parte, Dakota Johnson se mueve en un terreno de vulnerabilidad y ambición que la coloca en el centro moral —y emocional— de la historia.

La química entre ambas no busca ser cómoda: busca incomodar, tensionar y mantener al espectador al límite.

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Dakota Johnson en fotograma de la cinta (Cortesía. )

Por qué “Verity” podría convertirse en el thriller más comentado del año

Las adaptaciones de Colleen Hoover han demostrado tener un público masivo, pero “Verity” juega en otra liga. Es más oscura, más sexual y mucho más polémica.

Si el tráiler es una pista, estamos ante una película que no solo quiere entretener, sino provocar conversación —y probablemente dividir opiniones.

Porque aquí no hay héroes claros. Solo versiones de la verdad… y todas son sospechosas.

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Anne Hathaway

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abril 2026

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