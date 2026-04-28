Anne Hathaway y Dakota Johnson en “Verity”: el thriller que mezcla obsesión, sexo y peligro

¿De qué trata “Verity”?

La historia sigue a una escritora que acepta terminar una exitosa saga literaria tras el misterioso accidente de su autora original. Sin embargo, al adentrarse en su casa y su mundo, descubre un manuscrito oculto que revela secretos perturbadores.

Lo que sigue es una espiral de paranoia, atracción y dudas constantes: ¿qué es real y qué forma parte de una mente manipuladora?

Anne Hathaway y Josh Hartnett en un fotograma de la cinta. (Cortesía. )

Lejos de suavizar el material original, la película parece abrazar los elementos más incómodos de la novela: relaciones tóxicas, erotismo explícito y una narrativa que juega con la percepción del espectador.

El resultado apunta a un thriller con ecos de clásicos como Gone Girl, pero con una carga emocional más visceral y provocadora.