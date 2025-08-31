Jacob Elordi revela detalles de sobre su impactante transformación para 'Frankenstein'

Jacob Elordi comparte detalles de su transformación como el monstruo de Frankenstein

Jacob Elordi habla sobre su transformación en el monstruo de Frankenstein durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Venecia donde se estrenó la película del director mexicano Guillermo del Toro.

Jacob Elordi (Getty Images)

“Era un recipiente en el que podía plasmar cada parte de mí. Desde que nací hasta que estoy aquí con ustedes hoy, todo está en ese personaje”, explicó. “Y en muchos sentidos, la criatura que aparece en pantalla en esta película es mi forma más pura. Es más yo que yo mismo”, expresó el actor en declaraciones retomadas por Deadline.

Para meterse plenamente en el personaje, Elordi pasó 10 horas en la silla de maquillaje todos los días.

Jacob Elordi como el monstruo de 'Frankenstein' (Netflix)

“El traje tiene muchísimas capas”, dijo Elordi sobre su transformación en la criatura . “Al nacer, no lleva casi nada puesto. Tiene el pecho abierto y la cabeza alta. Luego, cuando empieza a sentir dolor, como nos pasa a los adolescentes, empieza a encorvar los hombros. Y de adulto, se cierra”.