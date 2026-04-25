Rihanna muestra su lado más sexy y celebra su feminidad con la nueva colección de Savage X Fenty

Rihanna muestra su lado más sexy con la nueva colección de Savage X Fenty

Luego de protagonizar una portada de revista con su hija Rocki, Rihanna vuelve a estar bajo los reflectores al modelar piezas súper sexys de su firma Savage X Fenty.

La cantante de 38 años publicó en su Instagram oficial un adelanto explosivo de la nueva colección de lencería Monamour de Savage X Fenty, acompañada de la frase: “Cargando un verano salvaje…” (o “Se acerca un verano salvaje…” en las publicaciones relacionadas).

Rihanna muestra su lado más sexy con la nueva colección de lencería de su marca Savage X Fenty (Instagram / Rihanna)

Las imágenes, que ya acumulan millones de interacciones en unos cuantos días, muestran a Rihanna en poses ultra sensuales y empoderadoras: en una de ellas, aparece arrodillada sobre una alfombra frente a un sofá, mirando por encima del hombro con la espalda casi descubierta.

Luce un conjunto rojo de lencería con estampado floral bold (bra y falda corta con gran abertura que deja ver sus curvas), piel brillante y aceitada, tacones rojos de tiras, moño alto desordenado, sombra dorada intensa, labios rojos intensos y cadenas doradas.

Rihanna muestra su lado más sexy con la nueva colección de lencería de su marca Savage X Fenty (Instagram / Rihanna)

En otra foto, está recostada en el sofá con una pierna levantada, luciendo el mismo set floral, joyería dorada, tatuajes visibles en manos, piernas y espalda, y una mirada confiada y seductora que resalta su glow natural post-maternidad. Las fotos destacan su figura curvilínea, confianza absoluta y ese toque “savage” que caracteriza a la marca y a la cantante y empresaria.