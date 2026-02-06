Estos son los mejores looks del Halftime Show del Super Bowl: Rihanna, Katy Perry, Lady Gaga y más

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados por una audiencia internacional año con año y, en esta ocasión, no es la excepción.

En lo personal, nuestra parte favorita es el show de medio tiempo, en el que además de la música, vemos looks icónicos, que logran dejar huella en la historia y la cultura de la moda.

Hemos tenido a los artistas más reconocidos en el medio y para ellos es un privilegio poder estar en un show de esa magnitud.

Aparte de la producción y planeación que está detrás de este show, también existe un estilismo muy bien pensado para cada artista.

Los stylists hacen una curaduría de prendas únicas y que captan la atención de todo el público amante de la moda. Por eso, te hablamos de nuestros looks favoritos, quédate aquí para saber cuáles son.