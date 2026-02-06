Publicidad

Moda

Estos son los mejores looks del Halftime Show del Super Bowl: Rihanna, Katy Perry, Lady Gaga y más

El show de medio tiempo del Super Bowl es de los más icónicos y los artistas siempre nos dan looks increíbles, estos son algunos de los más icónicos.
vie 06 febrero 2026 07:06 PM
Rihanna llevó uno de los mejores looks del show de medio tiempo del Super Bowl
El Super Bowl nos ha dado looks y momentos icónicos, estos son nuestros favoritos. (Getty Images)

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados por una audiencia internacional año con año y, en esta ocasión, no es la excepción.

En lo personal, nuestra parte favorita es el show de medio tiempo, en el que además de la música, vemos looks icónicos, que logran dejar huella en la historia y la cultura de la moda.

Hemos tenido a los artistas más reconocidos en el medio y para ellos es un privilegio poder estar en un show de esa magnitud.

Aparte de la producción y planeación que está detrás de este show, también existe un estilismo muy bien pensado para cada artista.

Los stylists hacen una curaduría de prendas únicas y que captan la atención de todo el público amante de la moda. Por eso, te hablamos de nuestros looks favoritos, quédate aquí para saber cuáles son.

Mejores looks del Super Bowl Halftime Show

Katy Perry

La cantante nos dio los looks más icónicos que hemos visto en el Super Bowl y se sigue hablando de ellos hasta la fecha.

El diseñador de estas piezas fue Jeremy Scott, quien era el director creativo de Moschino en ese momento.

El primer look, con el que hizo su entrada montada en un león mecánico, fue un conjunto de cuero con llamas, el cual fue inspirado en los coches de carreras hot rods.

También usó un vestido con estampado de los paneles de una pelota de playa y continuó con una sudadera oversized cubierta en cristales negros y plateados.

Para el acto final optó por un vestido asímetrico de color plateado, que tenia estrellas que salían de su hombro, siendo un gran final al momento de volar por el aire.

Pepsi Super Bowl XLIX Halftime Show
Katy Perry siempre tiene los looks más creativos y nos encantan (Rob Carr/Getty Images)

Rihanna

Nos encantó el show de Rihanna en el Super Bowl del 2023. Supo vestir su baby bump y no nos pudo encantar más.

Llevó un look rojo monocromático personalizado de Loewe, lo acompaño de los tenis MM6 de Maison Margiela x Salomon color rojo.

Cerró con un abrigo puffer largo de Alaïa, el cual siguió la misma gama de colores, en homenaje a André Leon Talley.

Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show
La mejor manera de vestir un baby bump (Gregory Shamus/Getty Images)

Michael Jackson

En 1993, Michael Jackson realizó uno de los halftime shows más emblemáticos de la historia, desde el performance hasta su estilismo.

La pieza más icónica de su look fue la chaqueta negra militar con arneses dorados que le dieron un toque único a su outfit, complementándolo con guante de lentejuelas y lentes efecto espejo.

Estas piezas fueron diseñadas por Michael Bush, quien fue su diseñador de vestuario por muchos años.

Super Bowl XXVII: Dallas Cowboys v Buffalo Bills
El rey del pop también fue un amante de la moda (George Rose/Getty Images)

Lady Gaga

Lady Gaga nos ha dado looks increíbles que reflejan su gusto por la moda y la alta costura.

En el 2017 participó en el medio tiempo del Super Bowl, dándonos una de las entradas más icónicas saltando desde el techo con un glam inigualable.

Atelier Versace diseñó el body con incrustaciones de cristales Swarovski que la artista usó acompañado de unas botas que iban a juego con el look.

Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show
Lady Gaga tiene una esencia única y la podemos ver en todos sus outfits (Ronald Martinez/Getty Images)

Madonna

La Reina del Pop siempre nos sorprende con sus looks, y durante el Super Bowl del 2012 no fue la excepción.

La casa de moda Givenchy fue la encargada de diseñar las prendas de Madonna, bajo la dirección de Riccardo Tisci.

Llevó una capa dorada bordada con cristales de metal y lentejuelas, debajo de la capa optó por un vestido negro de seda.

Complementó este outfit con un cinturón de leopardo, botas y una corona de oro diseñada por Philip Treacy, la cual fue la pieza más comentada del show.

Bridgestone Super Bowl XLVI Halftime Show
Madonna nos demuestra toda su personalidad en un solo look (Christopher Polk/Getty Images)

Kendrick Lamar

El cantante nos dio un look espectacular en el Super Bowl del 2025, con un gran significado detrás de cada prenda.

Llevó una chamarra diseñada por Martine Rose, con la palabra "Gloria" estampada en el frente, haciendo alusión una canción de su álbum GNX.

Acompañó este look con uno jeans acampanados Celine, que siguen el aesthetic Y2K.

Los complementos le dieron un giro super chic al outfit, una gorra hacia atrás que llevaba un broche de Rahaminov Diamonds, acompañado de una cadena con incrustaciones de diamantes.

Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show
Todo outfit tiene un gran significado detrás (Cindy Ord/Getty Images)
deer.jpg
