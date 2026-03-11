Mujer que disparó a la casa de Rihanna es acusada de intento de asesinato y podría enfrentar cadena perpetua

La Fiscalía dijo que Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, disparó varios cartuchos contra la casa de la artista, impactando incluso un vehículo.

Imágenes aéreas tras el ataque mostraron los orificios de balas en una puerta en la propiedad que Rihanna comparte con su pareja, el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.

Ivanna Ortiz, la mujer detenida por disparar contra la casa de Rihanna en Beverly Hills. (Facebook)

Además del cargo de intento de asesinato, se le imputaron una serie de cargos adicionales, incluidos nueve cargos de agresión con arma de fuego, dos cargos de disparos a una vivienda habitada y un cargo de disparos a un vehículo.

Ivanna Ortiz, oriunda de Florida, ya había sido internada involuntariamente en una institución mental y había perdido la custodia de su hijo, de acuerdo con el portal TMZ.

Después de la audiencia, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, reveló que debido a los cargos, Ortiz podría enfrentar cadena perpetua.