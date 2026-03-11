La mujer, identificada como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, que supuestamente disparó contra la casa de Rihanna en Los Ángeles fue acusada el martes por intento de asesinato.
Mujer que disparó a la casa de Rihanna es acusada de intento de asesinato y podría enfrentar cadena perpetua
Además lee:
Mujer que disparó a la casa de Rihanna es acusada de intento de asesinato y podría enfrentar cadena perpetua
La Fiscalía dijo que Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, disparó varios cartuchos contra la casa de la artista, impactando incluso un vehículo.
Imágenes aéreas tras el ataque mostraron los orificios de balas en una puerta en la propiedad que Rihanna comparte con su pareja, el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.
Además del cargo de intento de asesinato, se le imputaron una serie de cargos adicionales, incluidos nueve cargos de agresión con arma de fuego, dos cargos de disparos a una vivienda habitada y un cargo de disparos a un vehículo.
Ivanna Ortiz, oriunda de Florida, ya había sido internada involuntariamente en una institución mental y había perdido la custodia de su hijo, de acuerdo con el portal TMZ.
Después de la audiencia, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, reveló que debido a los cargos, Ortiz podría enfrentar cadena perpetua.
Los inquietantes mensajes que Ivanna Ortiz publicó antes de disparar contra la casa de Rihanna
Antes del ataque, Ortiz había publicado en redes sociales una serie de mensajes inquietantes dirigidos a la cantante y a otras celebridades. En esas publicaciones, la mujer difundía comentarios ofensivos y teorías sin fundamento sobre la intérprete, además de insinuar que esperaba un enfrentamiento directo con ella.
Los mensajes mostraban un tono agresivo y confuso, con acusaciones falsas contra la autora de “Umbrella” y referencias a otras figuras del espectáculo como el rapero Drake, quien fue pareja de Rihanna en el pasado.
This is Ivanna Ortiz, the woman who tried to take Rihanna’s life. Here she is in a video from a month ago expressing her dislike for Rihanna…. pic.twitter.com/6hIgEgopvl
— ۟ (@headnavy) March 9, 2026
“@badgalriri ¿Estás ahí? Porque estaba esperando a que tu yo con 5 cabezas de SIDA me dijera algo directamente en lugar de andar por ahí hablando donde no estoy”, se lee en una de las publicaciones compartidas por la sospechosa antes del incidente.