La mujer que disparó contra la casa de Rihanna pierde la custodia de su hijo

El ataque armado a la casa de Rihanna

La decisión judicial marca un giro en el caso, que desde marzo ha generado atención internacional por la gravedad de los hechos y el perfil de la víctima.

El incidente ocurrió el 8 de marzo de 2026, cuando Ortiz presuntamente abrió fuego contra la vivienda de la artista desde un vehículo, utilizando un rifle tipo AR-15. En ese momento, la cantante se encontraba dentro de la propiedad junto a su familia, incluido el rapero A$AP Rocky, aunque no se reportaron heridos.

Ivanna Ortiz ha sido detenida en al menos tres ocasiones. (arrests.org)

Las autoridades detuvieron a la mujer poco después del ataque. Actualmente enfrenta cargos graves, entre ellos intento de asesinato y agresión con arma de fuego, delitos que podrían derivar en una condena de cadena perpetua si es hallada culpable.

Además, investigaciones revelaron que días antes del tiroteo había publicado mensajes en redes sociales dirigidos a Rihanna, lo que forma parte de las pruebas analizadas por las autoridades para entender el móvil del ataque.

