El caso del ataque armado contra la casa de Rihanna suma un nuevo capítulo. Ivanna Lisette Ortiz , señalada como la responsable de disparar contra la propiedad de la cantante en Los Ángeles, perdió la custodia de su hijo por orden de un tribunal en Florida, en medio del proceso penal que enfrenta en California.
La mujer que disparó contra la casa de Rihanna pierde la custodia de su hijo
El ataque armado a la casa de Rihanna
La decisión judicial marca un giro en el caso, que desde marzo ha generado atención internacional por la gravedad de los hechos y el perfil de la víctima.
El incidente ocurrió el 8 de marzo de 2026, cuando Ortiz presuntamente abrió fuego contra la vivienda de la artista desde un vehículo, utilizando un rifle tipo AR-15. En ese momento, la cantante se encontraba dentro de la propiedad junto a su familia, incluido el rapero A$AP Rocky, aunque no se reportaron heridos.
Las autoridades detuvieron a la mujer poco después del ataque. Actualmente enfrenta cargos graves, entre ellos intento de asesinato y agresión con arma de fuego, delitos que podrían derivar en una condena de cadena perpetua si es hallada culpable.
Además, investigaciones revelaron que días antes del tiroteo había publicado mensajes en redes sociales dirigidos a Rihanna, lo que forma parte de las pruebas analizadas por las autoridades para entender el móvil del ataque.
mujer que disparó contra la casa de Rihanna pierde la custodia de su hijo
Mientras el proceso penal avanza en California, un tribunal en Florida resolvió que Ortiz no podrá tener contacto con su hijo hasta nuevo aviso. La jueza otorgó al padre del menor el control total de la custodia y de las decisiones relacionadas con su vida diaria.
La resolución establece que cualquier comunicación entre madre e hijo solo podrá darse con autorización expresa del padre, una medida que responde a la gravedad de los cargos que enfrenta la acusada.
Este fallo evidencia cómo el caso ha trascendido el ámbito penal para impactar también en la esfera familiar, subrayando las consecuencias legales y personales del ataque.