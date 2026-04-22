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Espectáculos

La mujer que disparó contra la casa de Rihanna pierde la custodia de su hijo

Ivanna Lisette Ortiz, mujer acusada de disparar contra la casa de Rihanna enfrenta nuevas consecuencias legales: un juez le quitó la custodia de su hijo mientras avanza el proceso penal en su contra.
mié 22 abril 2026 12:00 PM
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Ivanna Ortiz, la mujer detenida por disparar contra la casa de Rihanna en Beverly Hills. (AFP / Facebook.)
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El ataque armado a la casa de Rihanna

La decisión judicial marca un giro en el caso, que desde marzo ha generado atención internacional por la gravedad de los hechos y el perfil de la víctima.

El incidente ocurrió el 8 de marzo de 2026, cuando Ortiz presuntamente abrió fuego contra la vivienda de la artista desde un vehículo, utilizando un rifle tipo AR-15. En ese momento, la cantante se encontraba dentro de la propiedad junto a su familia, incluido el rapero A$AP Rocky, aunque no se reportaron heridos.

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Ivanna Ortiz ha sido detenida en al menos tres ocasiones. (arrests.org)

Las autoridades detuvieron a la mujer poco después del ataque. Actualmente enfrenta cargos graves, entre ellos intento de asesinato y agresión con arma de fuego, delitos que podrían derivar en una condena de cadena perpetua si es hallada culpable.

Además, investigaciones revelaron que días antes del tiroteo había publicado mensajes en redes sociales dirigidos a Rihanna, lo que forma parte de las pruebas analizadas por las autoridades para entender el móvil del ataque.

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mujer que disparó contra la casa de Rihanna pierde la custodia de su hijo

Mientras el proceso penal avanza en California, un tribunal en Florida resolvió que Ortiz no podrá tener contacto con su hijo hasta nuevo aviso. La jueza otorgó al padre del menor el control total de la custodia y de las decisiones relacionadas con su vida diaria.

La resolución establece que cualquier comunicación entre madre e hijo solo podrá darse con autorización expresa del padre, una medida que responde a la gravedad de los cargos que enfrenta la acusada.

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Ivanna Ortiz, la mujer detenida por disparar contra la casa de Rihanna en Beverly Hills. (Facebook)

Este fallo evidencia cómo el caso ha trascendido el ámbito penal para impactar también en la esfera familiar, subrayando las consecuencias legales y personales del ataque.

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Rihanna

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abril 2026

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