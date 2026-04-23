La gran obra de Gonzalo Celorio, el mexicano reconocido hoy por los reyes de España con el Premio Cervantes 2025

Entre sus obras más reconocidas se encuentran las novelas "Amor propio", "El viaje sedentario", "Y retiemble en sus centros la tierra", "El metal y la escoria" y "Mentideros de la memoria", así como los ensayos "Los subrayados son míos" y "Cánones subversivos".

El Cervantes, con una dotación de 125,000 euros (144,000 dólares), empezó a otorgarse en 1976, y lo han obtenido grandes nombres como Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela, Guillermo Cabrera Infante, Álvaro Mutis, Carlos Fuentes, Nicanor Parra, Sergio Ramírez y Rafael Cadenas.

Gonzalo Celorio recibió el Cervantes reivindicando la libertad y la herencia española en México: “La novela es un género libertario”. (Getty Images)

Celorio recibió el premio de manos del rey Felipe VI este 23 de abril en la Universidad de Alcalá, cerca de Madrid, donde se celebra el solemne acto en el aniversario de la muerte en 1616 de Miguel de Cervantes, el autor de "Don Quijote de la Mancha".

"Su obra es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana", dijo el ministro sobtre el nuevo galardonado con el Cervantes. "Celorio representa la figura del escritor integral, creador, maestro y lector apasionado, constructor de un legado invaluable que honra la lengua española", sentenció Urtasun.

Gonzalo Celorio, reconocido por los reyes de España

Durante la ceremonia, el escritor consideró que "la nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas". Al respecto, el rey Felipe VI calificó a ambos países como "más" que hermanos.

"La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas que le son inherentes, con sus propias peculiaridades", resaltó Celorio en su aceptación del galardón más importante de las letras en español. "México es parte sustancial de lo que Carlos Fuentes denominó felizmente el territorio de La Mancha", agregó el ensayista.

Gonzalo Celorio recibió el Cervantes reivindicando la libertad y la herencia española en México: “La novela es un género libertario”. (Getty Images)

Precisamente la huella del autor de "Don Quijote de la Mancha" ocupó parte del discurso Celorio, de 78 años, quien reflexionó también sobre la marcada influencia de su familia -con raíces en México, España o Cuba- en su carrera y obra literaria.

"He dedicado toda mi vida a la palabra", resumió el galardonado, repasando las múltiples facetas de una carrera donde destacan novelas como "Amor propio", "El viaje sedentario", "Y retiemble en sus centros la tierra" y "Mentideros de la memoria", así como los ensayos "Los subrayados son míos" o "Cánones subversivos".

"Su vida y su trayectoria nos recuerdan que México y España son más que países hermanos. Son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo", celebró el rey de España, Felipe VI, encargado de entregarle el galardón junto a la reina Letizia.

La entrega de premio -cuyo ganador, como todos los años, se había anunciado en noviembre- llega en pleno deshielo de las relaciones entre México y España, tensadas en los últimos años por la exigencia mexicana de disculpas por la conquista española de América.

Tras los roces diplomáticos pasados, ambos gobiernos tuvieron recientes gestos de distensión, y el rey Felipe VI de España reconoció en marzo que hubo abusos durante la conquista.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escenificó este acercamiento con una visita el sábado a una cumbre en Barcelona en la que aseguró que no hay ni hubo crisis con España.