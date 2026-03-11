Rihanna abandona Los Ángeles tras disparos contra su casa en Beverly Hills

Rihanna abandona Los Ángeles tras disparos en su casa

El tiroteo ocurrió el pasado 8 de marzo, cuando una mujer presuntamente disparó en varias ocasiones desde un carro en dirección a la casa de Rihanna . En ese momento, la cantante se encontraba dentro de la propiedad, lo que generó preocupación entre vecinos y su equipo de seguridad.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 03: Rihanna attends the 2025 CFDA Awards at The American Museum of Natural History on November 03, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images) (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Autoridades acudieron al lugar tras recibir reportes de múltiples disparos. Según los primeros informes, se habrían escuchado alrededor de diez disparos en la zona, lo que provocó un fuerte despliegue policial para asegurar el área.

La presunta responsable fue identificada como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, quien fue detenida por las autoridades tras el ataque. De acuerdo con los reportes, enfrenta cargos relacionados con intento de asesinato.



Rihanna and A$AP Rocky appear to flee home with kids after shooting https://t.co/u6p6MHnSCq pic.twitter.com/ICzCQNo31u — New York Post (@nypost) March 10, 2026



Afortunadamente, no se reportaron personas heridas durante el incidente. No obstante, el hecho encendió las alertas en esta exclusiva zona residencial del área de Los Ángeles.

Hasta ahora no se ha confirmado el destino al que viajó Rihanna, aunque fuentes cercanas señalan que decidió salir de la ciudad mientras las autoridades continúan con la investigación del tiroteo.