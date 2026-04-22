⁠Nuevas pistas sobre el paradero de la ropa desaparecida de Madonna: al parecer nadie las robó

¿Qué informó la policía sobre la desaparición de la ropa de Madonna?

No obstante, ya hay una actualización sobre el paradero de las históricas prendas. La última vez que las maletas de Madonna fueron vistas fue en un carrito de golf dentro del terreno donde se realiza Coachella. Dicho carro fue manejado por un miembro del staff que llevaba el equipaje para ponerlo en un autobús; sin embargo, cuando llegaron al destino se dieron cuenta de que el equipaje ya no estaba.

Como resultado del reporte de desaparición de dos maletas con ropa y joyas pertenecientes a Madonna, la policía de Indio, California, lugar donde se realiza Coachella, comenzó a investigar el caso. El encargado de interponer la demanda fue un representante de la cantante de Like a Virgin.

Un miembro del equipo de Madonna reportó la desaparición. (Getty Images)

Según informó la policía de Indio, California al medio ABC News , la investigación preliminar que realizaron demostró que el carrito de golf donde fueron transportadas las maletas pasó por un camino oscuro y con baches, razón por la que pudieron haber caído sin que el staff se diera cuenta.

De acuerdo con la policía y su investigación, “no hay evidencia que sugiera que las bolsas fueron intencionalmente robadas”.