Mujer que disparó contra la mansión de Rihanna se declara no culpable de intento de homicidio

Ivanna Lisette Ortiz, la mujer que disparó contra la casa de Rihann

Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, habría llegado a bordo de un Tesla la tarde del 8 de marzo y disparado unos 20 cartuchos contra la lujosa residencia en Beverly Hills que la súperestrella comparte con el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos, de acuerdo con la investigación.

Las autoridades encontraron orificios de balas en la parte externa del portón, el parabrisas de una caravana, el patio, un muro de madera, la parte externa de un cuarto infantil y una residencia vecina.

Ivanna Ortiz ha sido detenida en al menos tres ocasiones. (arrests.org)

La cantante de Barbados le dijo a la policía que estaba dentro de la caravana con su pareja, quien dormía, cuando escuchó diez ruidos fuertes, según el informe del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Rihanna, cuyo verdadero nombre es Robyn Fenty, declaró a la policía que abrió las cortinas cuando paró el ruido y vio agujeros de bala en el parabrisas, justo delante de donde ella se encontraba.

La policía llegó a casa de Rihanna tras el reporte de una mujer que disparó a la residencia. (Getty Images)

A continuación sacó a A$AP Rocky de la cama, le dijo que les estaban disparando y empujó a ambos al suelo. Después corrieron al garaje de su residencia para poner a salvo a sus hijos y al personal, según el documento.

