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Espectáculos

Mujer que disparó contra la mansión de Rihanna se declara no culpable de intento de homicidio

Ivanna Lisette Ortiz, mujer que disparó contra la casa de Rihanna, se declaró no culpable de intento de homicidio, pero de ser hallada culpable, se enfrenta a cadena perpetua.
jue 26 marzo 2026 08:25 AM
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Ivanna Ortiz, la mujer detenida por disparar contra la casa de Rihanna en Beverly Hills. (AFP / Facebook.)
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Ivanna Lisette Ortiz, la mujer que disparó contra la casa de Rihann

Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, habría llegado a bordo de un Tesla la tarde del 8 de marzo y disparado unos 20 cartuchos contra la lujosa residencia en Beverly Hills que la súperestrella comparte con el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos, de acuerdo con la investigación.

Las autoridades encontraron orificios de balas en la parte externa del portón, el parabrisas de una caravana, el patio, un muro de madera, la parte externa de un cuarto infantil y una residencia vecina.

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Ivanna Ortiz ha sido detenida en al menos tres ocasiones. (arrests.org)

La cantante de Barbados le dijo a la policía que estaba dentro de la caravana con su pareja, quien dormía, cuando escuchó diez ruidos fuertes, según el informe del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Rihanna, cuyo verdadero nombre es Robyn Fenty, declaró a la policía que abrió las cortinas cuando paró el ruido y vio agujeros de bala en el parabrisas, justo delante de donde ella se encontraba.

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La policía llegó a casa de Rihanna tras el reporte de una mujer que disparó a la residencia. (Getty Images)

A continuación sacó a A$AP Rocky de la cama, le dijo que les estaban disparando y empujó a ambos al suelo. Después corrieron al garaje de su residencia para poner a salvo a sus hijos y al personal, según el documento.

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Ivanna Ortiz enfrenta cadena perpetua si es hallada culpable

La intérprete de "Umbrella" le dijo a la policía que recibió amenazas vía redes sociales en el pasado, pero nada había llegado a este punto.

Ortiz, quien está detenida bajo una fianza de 1,8 millones de dólares, deberá regresar al tribunal el 8 de abril.

El fiscal distrital adjunto, Alexander Bott, dijo este miércoles que Ortiz "puso varias vidas en riesgo".

Ortiz, quien fue arrestada horas después del incidente, responde ante la justicia estadounidense por un cargo de intento de asesinato, diez cargos de ataque con un arma semiautomática, dos cargos por disparar contra una vivienda habitada y un cargo por disparar contra un vehículo.

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Ivanna Ortiz, la mujer detenida por disparar contra la casa de Rihanna en Beverly Hills. (Facebook)

Podría enfrentar prisión perpetua sin derecho a libertad condicional de ser hallada culpable.

La mujer, oriunda de Florida, fue internada involuntariamente en una institución mental en el pasado y había perdido la custodia de su hijo, de acuerdo con el portal TMZ.

En una página de Facebook, que parece ser de ella, alega que la cantante la quiere matar.

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Rihanna

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