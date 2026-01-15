A$AP Rocky hizo una revelación íntima sobre cómo se inició su relación con Rihanna , una de las parejas más admiradas del mundo del entretenimiento. En una reciente aparición en el podcast NYT Popcast, el rapero contó que su mamá siempre quiso que él terminara con otras parejas y se enfocara en Rihanna, incluso cuando él insistía en que solo eran amigos.
A$AP Rocky confiesa que su mamá siempre soñó con verlo junto a Rihanna
Según Rocky, su mamá no dejaba de decirle: “Sé que te gusta esta chica con la que estás ahora, pero quiero que estés con RiRi”, a lo que él respondía que Rihanna “solo era una amiga” y que no la veía de esa forma.
El rapero explicó que durante mucho tiempo insistió en que Rihanna era solo una amiga cercana, pese a que su madre veía con claridad una conexión especial entre ellos.
Con el paso del tiempo, el artista reconoció que ella tenía razón y expresó su gratitud por haber iniciado el romance en el momento adecuado. Según contó, entonces no se sentía preparado emocionalmente para una relación tan profunda como la que hoy comparten.
El rapero también habló de lo bien que funcionan como pareja y de las similitudes que los unen desde mucho antes de enamorarse. “Estábamos en la misma onda. Nacimos el mismo año. Mi padre es de su país… Cuando regreso, puedo ver a ambas partes de mi familia”, explicó.
Como es sabido, A$AP Rocky y la fundadora de Fenty Beauty fueron amigos durante años antes de que iniciara su romance. Se conocieron en 2012, cuando colaboraron durante una actuación en los MTV Video Music Awards, y mantuvieron una estrecha amistad dentro y fuera del ámbito musical.
No fue sino hasta 2020 cuando su vínculo se transformó en una relación sentimental, que desde entonces se ha consolidado tanto en lo personal como en lo familiar.
Rihanna y A$AP Rocky podrían estar buscando un cuarto hijo
Rihanna y A$AP Rocky ya son padres de tres hijos y han vuelto a encender los rumores sobre la posibilidad de ampliar aún más su familia tras un comentario reciente de la cantante que desató la especulación entre sus seguidores.
La pareja, que mantiene una relación desde 2020, dio la bienvenida a su tercer hijo, una niña llamada Rocki Irish Mayers, el 13 de septiembre de 2025, después de haber anunciado su embarazo durante la Met Gala de ese año. Rocki se une a sus dos hermanos mayores: RZA Athelston Mayers, nacido en mayo de 2022, y Riot Rose Mayers, nacida en agosto de 2023.
Recientemente, Rihanna causó gran revuelo en redes sociales con un comentario juguetón en Instagram que muchos interpretaron como una posible señal de que estaría abierta a la idea de tener un cuarto hijo con A$AP Rocky.
Al responder a un video en el que se hablaba de la posibilidad de quedar “embarazada en 2026”, la artista escribió algo que los fans tomaron como una pista sobre sus planes de familia, lo que encendió la conversación en línea y avivó la especulación sobre un nuevo miembro en camino.