A$AP Rocky confiesa que su mamá siempre soñó con verlo junto a Rihanna

Según Rocky, su mamá no dejaba de decirle: “Sé que te gusta esta chica con la que estás ahora, pero quiero que estés con RiRi”, a lo que él respondía que Rihanna “solo era una amiga” y que no la veía de esa forma.

El rapero explicó que durante mucho tiempo insistió en que Rihanna era solo una amiga cercana, pese a que su madre veía con claridad una conexión especial entre ellos.

Con el paso del tiempo, el artista reconoció que ella tenía razón y expresó su gratitud por haber iniciado el romance en el momento adecuado. Según contó, entonces no se sentía preparado emocionalmente para una relación tan profunda como la que hoy comparten.

El rapero también habló de lo bien que funcionan como pareja y de las similitudes que los unen desde mucho antes de enamorarse. “Estábamos en la misma onda. Nacimos el mismo año. Mi padre es de su país… Cuando regreso, puedo ver a ambas partes de mi familia”, explicó.

Como es sabido, A$AP Rocky y la fundadora de Fenty Beauty fueron amigos durante años antes de que iniciara su romance. Se conocieron en 2012, cuando colaboraron durante una actuación en los MTV Video Music Awards, y mantuvieron una estrecha amistad dentro y fuera del ámbito musical.

No fue sino hasta 2020 cuando su vínculo se transformó en una relación sentimental, que desde entonces se ha consolidado tanto en lo personal como en lo familiar.