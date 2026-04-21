Rihanna volvió a acaparar miradas, esta vez acompañada de su hija Rocki Irish, quien debutó junto a ella en portada de la revista W Magazine en su edición Pop. La cantante compartió este momento especial en una sesión de fotos donde la bebé destaca con un llamativo pañal Dior hecho a medida.
Rocki Irish, la bebé de Rihanna, debuta en portada de revista con look de alta costura
Rocki Irish debuta en portada con un pañal de Dior
Luego del nacimiento de su primera hija, el 13 de septiembre de 2025, Rihanna y Rocki Irish volvieron a dar de qué hablar, pero esta vez en el mundo de la moda. La cantante y empresaria, conocida por su estrecha relación con la alta costura, ahora compartió ese protagonismo con su bebé, quien ya comienza a abrirse paso en el mundo de la moda.
La revista W Magazine lanzó su edición The Pop Issue, con ambas como protagonistas de la portada. La sesión llamó especialmente la atención porque la niña aparece con un look poco convencional: un pañal de alta costura de Dior hecho a medida acompañado de un tocado diseñado por Jonathan Anderson.
Con esta aparición, Rihanna no solo reafirma su lugar como ícono, sino que también deja ver que el gusto por la moda podría ser algo que comparte con su hija: ¡Chicas de portada! La bebé Rocki se lució con todo en su primera portada. Llegó al set y dejó a su mamá sin palabras”, fue el mensaje con el que la revista tituló su portada con la que la bebé hace su debut en una revista.
En entrevista, Jonathan Anderson, quien asumió el cargo de director creativo de todas las divisiones de Dior en junio de 2025, reveló que el pañal diseñado para Rocki fue una primicia para la casa de moda.
“Cuando Rihanna pide algo, ya está un paso adelante de lo que está pasando. Piensa fuera de lo convencional. Cuando tiene una idea, siempre confío en el proceso. Confío plenamente en cualquier decisión que siente que es la correcta”, dijo Anderson. También señaló que la fundadora de Fenty Beauty es alguien que “sabe exactamente quién es y qué le funciona. Sabe cómo interpretar tu visión creativa y hacerla suya”.
Rihanna ya había colaborado anteriormente con Anderson, cuando él formaba parte de Loewe, en el vestuario que lució durante el Super Bowl 2023 con el que anunció su segundo embarazo, de Riot, quien tiene 2 años.
A$AP Rocky elogia a Rihanna tras su maternidad
Rihanna y A$AP Rocky sumaron otro miembro a su familia con la llegada de su tercera hija, Rocki Irish , quien nació el 13 de septiembre. La pareja ya eran papás de dos niños: RZA, nacido en 2022, y Riot, en 2023.
En una entrevista con la revista W Magazine el rapero dijo que notó un cambio en su pareja después de convertirse en madre de tres hijos, y agregó que "siempre ha sido mágica".
"Ha cambiado mucho desde que se convirtió en madre, y eso sin duda te cambia", dijo Rocky. "Pero esta mujer siempre ha sido mágica. Filosóficamente, su forma de actuar es excepcional. Es la persona más encantadora y auténtica del mundo. Su energía es inigualable, única en su especie. Simplemente la adoro".
Cuando le preguntaron qué les gusta hacer juntos a él y a Rihanna, Rocky comentó que tienen "muchos intereses en común", pero que les encanta ver documentales.
"Tenemos muchísimos intereses en común. Éramos adictos a ver documentales, como el de Bob Marley", dijo el orgulloso padre de tres hijos. "Ver películas juntos es muy divertido. Habremos visto El Cantante unas 15 veces".
Rihanna y A$AP Rocky celebran la llegada de su hija Rocki
De acuerdo con fuentes cercanas, Rihanna vive un momento de plena felicidad tras el nacimiento de su hija. “Obviamente está muy agradecida por sus hijos, pero ya estaba lista para tener un poco más de energía femenina. Está en la cima de la felicidad con su bebé”, compartió un informante a la revista People.
El entorno familiar también ha cambiado con la llegada de la pequeña. “Esto ya ha traído una energía completamente nueva a la familia. Siempre soñó con tener una niña. Ha estado comprando mucho y está muy emocionada por vestir a su hija. Es todo un mundo nuevo para ella”, añadió la fuente.
Además, la dinámica entre los hermanos ha sido otro motivo de alegría para la pareja. “Les encanta que RZA y Riot crezcan con una hermanita, todos tan cercanos en edad. Rihanna siempre quiso una familia grande y está emocionada por vivir todo lo relacionado con una niña. Rocky solo ha dicho que se siente afortunado”, concluyó.