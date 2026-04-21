Rocki Irish, la bebé de Rihanna, debuta en portada de revista con look de alta costura

Rocki Irish debuta en portada con un pañal de Dior

Luego del nacimiento de su primera hija, el 13 de septiembre de 2025, Rihanna y Rocki Irish volvieron a dar de qué hablar, pero esta vez en el mundo de la moda. La cantante y empresaria, conocida por su estrecha relación con la alta costura, ahora compartió ese protagonismo con su bebé, quien ya comienza a abrirse paso en el mundo de la moda.

Rihanna y Rocki Irish (Instagram)

La revista W Magazine lanzó su edición The Pop Issue, con ambas como protagonistas de la portada. La sesión llamó especialmente la atención porque la niña aparece con un look poco convencional: un pañal de alta costura de Dior hecho a medida acompañado de un tocado diseñado por Jonathan Anderson.

Con esta aparición, Rihanna no solo reafirma su lugar como ícono, sino que también deja ver que el gusto por la moda podría ser algo que comparte con su hija: ¡Chicas de portada! La bebé Rocki se lució con todo en su primera portada. Llegó al set y dejó a su mamá sin palabras”, fue el mensaje con el que la revista tituló su portada con la que la bebé hace su debut en una revista.

Rihanna anuncia su tercer embarazo durante la MET Gala de 2025. (Getty Images)

En entrevista, Jonathan Anderson, quien asumió el cargo de director creativo de todas las divisiones de Dior en junio de 2025, reveló que el pañal diseñado para Rocki fue una primicia para la casa de moda.

“Cuando Rihanna pide algo, ya está un paso adelante de lo que está pasando. Piensa fuera de lo convencional. Cuando tiene una idea, siempre confío en el proceso. Confío plenamente en cualquier decisión que siente que es la correcta”, dijo Anderson. También señaló que la fundadora de Fenty Beauty es alguien que “sabe exactamente quién es y qué le funciona. Sabe cómo interpretar tu visión creativa y hacerla suya”.

Rihanna ya había colaborado anteriormente con Anderson, cuando él formaba parte de Loewe, en el vestuario que lució durante el Super Bowl 2023 con el que anunció su segundo embarazo, de Riot, quien tiene 2 años.