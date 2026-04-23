Novio de Andrea Legarreta aclara si le incomoda su buena relación con Erik Rubín

Hace unos días, Andrea Legarreta y Erik Rubínreaparecieron juntos en la release party de su hija, Mía Rubín, en la Ciudad de México, un evento que destacó por la cercanía y unión familiar. La conductora asistió acompañada de su pareja, Luis Carlos Origel, mientras que el cantante también llegó con su novia, Geraldine Zárate. La convivencia entre todos llamó la atención, especialmente por la buena relación que mantienen la expareja tras su separación.
Lejos de generar incomodidad, esta dinámica no representa ningún problema para el actual novio de la conductora, quien recientemente reconoció que la relación cordial entre ella y el músico no le molesta.
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Novio de Andrea Legarreta deja claro si le incomoda su ex
En medio de la atención que ha recibido los últimos meses por su relación con Andrea Legarreta, Luis Carlos Origelse mostró abierto y sincero al hablar de su noviazgo, dejando claro el momento personal que atraviesa.
“Estar con una persona como Andrea me hace muy feliz, la verdad, muy feliz con todo lo que es ella y feliz de compartir con ella”, expresó durante un breve encuentro con un grupo de reporteros afuera de las instalaciones de Televisa San Ángel, que cada semana visita como parte de su colaboración en el programa Hoy.
El coach de fitness también se refirió a la convivencia que Andrea mantiene con Erik y dejó claro que es un tema que no le incomoda, incluso, señaló que le tiene sin cuidado si otras personas no comprenden este tipo de relación entre exesposos, ya que lo importante es la armonía familiar que han logrado construir.
“Eso es cuestión de esas personas que lo puedan entender o no, pero nosotros estamos muy bien y muy contentos, la verdad”, expresó Origel, al referirse a los comentarios que surgieron en redes sociales luego de que Andrea y Erik con sus hijas, Mía y Nina, a Disneyland semanas atrás.
“Más que nada saber llevarlo, llevar una relación de la forma en la que a cada uno le funciona. Y nosotros estamos muy bien de la forma en la que hemos llevado las cosas y muy feliz de compartir la vida con alguien como ella, con todo lo que significa el ser humano que es Andrea y todo lo que la rodea también”, agregó.
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Luis Carlos Coronel celebra el crecimiento de Mía Rubín
Durante el reciente lanzamiento de su nuevo tema “Lento”, de Mía Rubín, Luis Carlos Origel expresó el orgullo y la emoción que sintió al acompañarla en un momento tan especial, además de destacar la cercanía que mantiene con Andrea Legarreta.
“Tuve el gusto de estar ahí apoyando a Mía. Fue un evento muy especial porque fue el lanzamiento de su nueva canción, de su música. Y verla evolucionar ha sido algo muy mágico. Y también poder estar ahí para acompañar a Andrea, pues ha sido algo que ha sido un gusto poder estar y acompañarla”, expresó.
Además, destacó el crecimiento de la joven artista: “Ha ido poco a poco evolucionando y ha sido muy padre y muy interesante poder ver la gran artista en la que se está convirtiendo”.
Mía Rubín celebró el fin de semana una release party en el Acuario Inbursa. A la cita asistieron su novio Tarik Othón, su hermana menor Nina, así como su papá Erik Rubín y su novia Geraldine Zárate. En imágenes compartidas por Andrea Legarreta se pudo apreciar la reunión familiar, en la que también convivieron sus respectivas parejas.