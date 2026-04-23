Novio de Andrea Legarreta aclara si le incomoda su buena relación con Erik Rubín

Novio de Andrea Legarreta deja claro si le incomoda su ex

En medio de la atención que ha recibido los últimos meses por su relación con Andrea Legarreta, Luis Carlos Origel se mostró abierto y sincero al hablar de su noviazgo, dejando claro el momento personal que atraviesa.

Andrea Legarreta y su novio Luis Carlos Origel

(Instagram)

“Estar con una persona como Andrea me hace muy feliz, la verdad, muy feliz con todo lo que es ella y feliz de compartir con ella”, expresó durante un breve encuentro con un grupo de reporteros afuera de las instalaciones de Televisa San Ángel, que cada semana visita como parte de su colaboración en el programa Hoy.

El coach de fitness también se refirió a la convivencia que Andrea mantiene con Erik y dejó claro que es un tema que no le incomoda, incluso, señaló que le tiene sin cuidado si otras personas no comprenden este tipo de relación entre exesposos, ya que lo importante es la armonía familiar que han logrado construir.



“Eso es cuestión de esas personas que lo puedan entender o no, pero nosotros estamos muy bien y muy contentos, la verdad”, expresó Origel, al referirse a los comentarios que surgieron en redes sociales luego de que Andrea y Erik con sus hijas, Mía y Nina, a Disneyland semanas atrás.

“Más que nada saber llevarlo, llevar una relación de la forma en la que a cada uno le funciona. Y nosotros estamos muy bien de la forma en la que hemos llevado las cosas y muy feliz de compartir la vida con alguien como ella, con todo lo que significa el ser humano que es Andrea y todo lo que la rodea también”, agregó.