Ivanna Ortiz, acusada de disparar contra la casa de Rihanna, publicó mensajes inquietantes antes del ataque

Los detalles del ataque a la casa de Rihanna

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el incidente ocurrió el pasado domingo, cuando la mujer llegó en un Tesla blanco y abrió fuego desde el vehículo hacia la casa de la artista. Testigos y reportes policiales indican que se escucharon alrededor de diez disparos, algunos de los cuales impactaron en el exterior de la propiedad y en viviendas cercanas.

Aunque los proyectiles alcanzaron partes de la residencia, no se reportaron heridos. La cantante se encontraba dentro de la mansión, valuada en unos 14 millones de dólares, al momento del tiroteo, pero salió ilesa del ataque.

La policía llegó a casa de Rihanna tras el reporte de una mujer que disparó a la residencia. (Getty Images)

Tras el ataque, la sospechosa abandonó el lugar en su vehículo. Sin embargo, un operativo del Departamento de Policía de Los Ángeles, permitió ubicar el automóvil poco tiempo después en el estacionamiento de un centro comercial en Sherman Oaks.

Durante la detención, la policía recuperó el arma presuntamente utilizada en el ataque, descrita como un rifle semiautomático tipo AR-15, así como varios casquillos dentro del vehículo.

Ivanna Ortiz fue arrestada tras el tiroteo en la casa de Rihanna y enfrenta cargos de intento de intento de homicidio. (AFP)

El historial de detenciones de Ivanna Ortiz, acusada de disparar contra la casa de Rihanna

De acuerdo con arrests.org , un sitio web que funciona como base de datos pública y motor de búsqueda de registros de arrestos y fotos policiales en Estados Unidos, Ivanna Ortiz ha sido detenida en al menos tres ocasiones durante 2023 en Florida, entidad donde vive, de acuerdo con la información que la acusada compartió en su cuenta de Facebook.

Entre los cargos por los que ha sido detenida se encuentran; violencia doméstica, violación de una orden judicial y violación de medida cautelar.