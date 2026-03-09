Ivanna Ortiz, acusada de disparar contra la casa de Rihanna, publicó mensajes inquietantes antes del ataque

La mujer fue detenida y ahora enfrenta cargos de intento de homicidio, luego de presuntamente disparar varias veces contra la residencia de la cantante mientras ella se encontraba dentro de la propiedad.
De acuerdo con los reportes de las autoridades, el incidente ocurrió el pasado domingo, cuando la mujer llegó en un Tesla blanco y abrió fuego desde el vehículo hacia la casa de la artista. Testigos y reportes policiales indican que se escucharon alrededor de diez disparos, algunos de los cuales impactaron en el exterior de la propiedad y en viviendas cercanas.
Aunque los proyectiles alcanzaron partes de la residencia, no se reportaron heridos. La cantante se encontraba dentro de la mansión, valuada en unos 14 millones de dólares, al momento del tiroteo, pero salió ilesa del ataque.
Tras el ataque, la sospechosa abandonó el lugar en su vehículo. Sin embargo, un operativo del Departamento de Policía de Los Ángeles, permitió ubicar el automóvil poco tiempo después en el estacionamiento de un centro comercial en Sherman Oaks.
Durante la detención, la policía recuperó el arma presuntamente utilizada en el ataque, descrita como un rifle semiautomático tipo AR-15, así como varios casquillos dentro del vehículo.
El historial de detenciones de Ivanna Ortiz, acusada de disparar contra la casa de Rihanna
De acuerdo con arrests.org , un sitio web que funciona como base de datos pública y motor de búsqueda de registros de arrestos y fotos policiales en Estados Unidos, Ivanna Ortiz ha sido detenida en al menos tres ocasiones durante 2023 en Florida, entidad donde vive, de acuerdo con la información que la acusada compartió en su cuenta de Facebook.
Entre los cargos por los que ha sido detenida se encuentran; violencia doméstica, violación de una orden judicial y violación de medida cautelar.
Los inquietantes mensajes que Ivanna Ortiz publicó antes de disparar contra la casa de Rihanna
Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, fue identificada por las autoridades de Los Ángeles como la presunta responsable del tiroteo contra la residencia de Rihanna en Beverly Hills y por el momento, está bajo una fianza de más de 10 millones de dólares.
No obstante, antes del tiroteo contra la mansión de Rihanna en Beverly Hills, la sospechosa Ivanna Lisette Ortiz, había compartido en redes sociales una serie de mensajes inquietantes dirigidos a la cantante y a otras celebridades. En esas publicaciones, la mujer expresaba comentarios ofensivos y teorías sin fundamento sobre Rihanna, además de insinuar que estaba esperando un enfrentamiento con ella.
Algunos mensajes mostraban un tono agresivo y confuso, con acusaciones falsas contra la intérprete de Umbrella y referencias a otras figuras del espectáculo como el rapero Drake, expareja de Rihanna.
“@badgalriri ¿Estás ahí? Porque estaba esperando a que tu yo con 5 cabezas de SIDA me dijera algo directamente en lugar de andar por ahí hablando donde no estoy”, se lee en una publicación.
This is Ivanna Ortiz, the woman who tried to take Rihanna’s life. Here she is in a video from a month ago expressing her dislike for Rihanna…. pic.twitter.com/6hIgEgopvl