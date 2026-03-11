De nominado al Oscar a indigente: Mickey Rourke enfrenta desalojo por no pagar la renta y rechazar donativo de fans

Mickey Rourke podría quedarse en la calle tras no pagar cerca de 60 mil dólares de renta

El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles emitió el lunes 9 de marzo de 2026 un fallo en contra del actor Mickey Rourke, de 73 años, para que desaloje la casa donde vive. Esto tras el incumplimiento por no responder al litigio presentado por su arrendador, Eric T. Goldie.

La orden del juez cancela el contrato de arrendamiento y otorga posesión inmediata de la propiedad al dueño, según documentos judiciales obtenidos por People y Los Angeles Times.

Mickey Rourke (Globe Photos/ZUMA Press Wire/Shutterstock)

Recordado por su papel de un seductor con tendencias sádicas en el thriller erótico 9 ½ Semanas, junto a Kim Basinger, y por ser nominado al Oscar a Mejor Actor, en 2009, por El Luchador, el conflicto entre Mickey Rourke y su casero inició a finales de 2025.

El actor firmó el contrato de arrendamiento en marzo de 2025 por habitar una casa de tres recámaras estilo español en el área de Beverly Grove, con renta inicial de 5,200 dólares mensuales que subió a 7,000 dólares.

Mickey Rourke (Everett/Shutterstock)

El 18 de diciembre de 2025, Rourke recibió una notificación de tres días para pagar 59,100 dólares de renta atrasada o desocupar la propiedad. Al no cumplir, el arrendador presentó demanda el 29 de diciembre de 2025 en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

El también actor de Iron Man 2 y La Ciudad del Pecado no respondió a la demanda ni compareció ante el Tribunal, por lo que se dio un fallo en su contra por default.