Familia de James Van Der Beek publica recuerdos muy personales en el que habría sido su cumpleaños 49

Viuda de James Van Der Beek lo recuerda en en su primer cumpleaños póstumo

En sus publicaciones que compartió el 8 de marzo, la viuda de James Van Der Beek compartió fotografías y reflexiones personales para celebrar la vida del intérprete, quien falleció el 11 de febrero a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal en etapa tres.

James Van Der Beek y su esposa Kimberly (Instagram)

En otro video aparece el actor sonriente mientras limpiaba la maleza: "Hace apenas un año y medio. Haciendo lo que amaba. Trabajando esta tierra”, escribió Kimberly, antes de añadir un texto sobre otro video: “Y su otra cosa favorita: construir cosas aquí”.

Kimberly también compartió un clip en el que se ve a James “siempre bailando con sus hijos”, seguido de una fotografía en la que el actor aparece cargando a uno de ellos sobre su espalda mientras, escribió, los llevaba “a vivir aventuras”.

James Van Der Beek junto a sus hijos (Instagram)

“Aventuras en la carretera”, escribió la actriz junto a una imagen de James manejando. En otra publicación, acompañó un video con la frase: “Bailando en cualquier lugar al azar en el que aterrizáramos”, recordando así algunos de los momentos cotidianos y felices que compartieron como familia.

Kimberly también compartió una fotografía de James cargando a uno de sus hijos cuando era recién nacido. Junto a la imagen escribió: “La forma en que me acompañaste en cada nacimiento, sosteniendo a nuestros bebés y mostrándome tanto respeto… lo atesoraré por siempre”.

James Van Der Beek (Instagram)

En otra publicación, la viuda del actor dedicó un emotivo mensaje junto a una foto de la pareja posando con cinco de sus hijos. “Cariño, eras lo mejor que la humanidad podía ofrecer”, expresó. “Esta es una pérdida que aún no sé cómo procesar. Te amaré por siempre”.