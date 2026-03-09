Familia de James Van Der Beek publica recuerdos muy personales en el que habría sido su cumpleaños 49

James Van Der Beek fue recordado en su primer cumpleaños póstumo por su esposa, Kimberly, quien conmemoró la fecha con un emotivo homenaje. A través de una serie de publicaciones en Instagram stories, la también actriz y productora compartió mensajes y recuerdos dedicados al actor con palabras llenas de amor, gratitud y nostalgia para honrar su memoria.
"Hoy sería tu cumpleaños número 49. Y te extraño muchísimo", escribió la productora sobre una fotografía de la pareja. Luego, Kimberly compartió varias fotografías y videos de su esposo incluyendo varias con sus seis hijos: Olivia, de 15 años, Annabel, de 12, Emilia, de 9, y Gwendolyn, de 7, Joshua, de 13, y Jeremiah, de 4.
Viuda de James Van Der Beek lo recuerda en en su primer cumpleaños póstumo
En sus publicaciones que compartió el 8 de marzo, la viuda de James Van Der Beekcompartió fotografías y reflexiones personales para celebrar la vida del intérprete, quien falleció el 11 de febrero a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal en etapa tres.
En otro video aparece el actor sonriente mientras limpiaba la maleza: "Hace apenas un año y medio. Haciendo lo que amaba. Trabajando esta tierra”, escribió Kimberly, antes de añadir un texto sobre otro video: “Y su otra cosa favorita: construir cosas aquí”.
Kimberly también compartió un clip en el que se ve a James “siempre bailando con sus hijos”, seguido de una fotografía en la que el actor aparece cargando a uno de ellos sobre su espalda mientras, escribió, los llevaba “a vivir aventuras”.
“Aventuras en la carretera”, escribió la actriz junto a una imagen de James manejando. En otra publicación, acompañó un video con la frase: “Bailando en cualquier lugar al azar en el que aterrizáramos”, recordando así algunos de los momentos cotidianos y felices que compartieron como familia.
Kimberly también compartió una fotografía de James cargando a uno de sus hijos cuando era recién nacido. Junto a la imagen escribió: “La forma en que me acompañaste en cada nacimiento, sosteniendo a nuestros bebés y mostrándome tanto respeto… lo atesoraré por siempre”.
En otra publicación, la viuda del actor dedicó un emotivo mensaje junto a una foto de la pareja posando con cinco de sus hijos. “Cariño, eras lo mejor que la humanidad podía ofrecer”, expresó. “Esta es una pérdida que aún no sé cómo procesar. Te amaré por siempre”.
El emotivo mensaje de la hija de James Van Der Beek
En otra publicación, Kimberly compartió un video de Emilia, hija que tuvo con el actor James Van Der Beek, en el que la niña le rinde un emotivo homenaje. En el clip, la niña contó que habla con su padre “todos los días” y ofreció palabras de consuelo para quienes atraviesan el duelo por la pérdida de un ser querido.
“Hoy es el cumpleaños de mi papá y lo más importante cuando alguien muere es hablar con él y desahogarse. Si lo extrañas, puedes llorar, puedes hablar con él. Yo hablo con mi papá todos los días. Empiezo con una frase: ‘Hola, papá. Te extraño y te quiero mucho, y nunca dejaré de quererte’”, expresó en el video.
Emilia también aseguró sentirse tranquila, pues cree que su padre ya no sufre después de la dura batalla que enfrentó contra el cáncer. “Sé que mi papá está bien. Ya no sufre. Está en el cielo, sobre las nubes, con Dios y el Señor”, dijo.
Además, la menor envió un mensaje a quienes aún no han podido encontrar consuelo tras la muerte de un ser querido, pidiéndoles que no se culpen por lo ocurrido. Como parte de su reflexión, compartió una de las enseñanzas más importantes que, asegura, le dejó su padre: la fe. “Los milagros todavía pueden ocurrir, solo que más adelante en la vida, y seguirán ocurriendo”.
Emilia concluyó el video contando que “robó” uno de los sombreros de su papá y explicó que lo conserva porque “huele a él”.