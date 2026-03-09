Muere Jennifer Runyon, actriz de Los Cazafantasmas, a los 65 años tras una breve lucha contra el cáncer

La actriz estadounidense Jennifer Runyon, conocida por su participación en la película Los Cazafantasmas y por su papel en la sitcom Charles in Charge, murió el 6 pasado de marzo a los 65 años tras una breve lucha contra el cáncer, según confirmaron familiares y amigos cercanos.
La noticia fue dada a conocer públicamente por su hija Bayley Corman, quien escribió un mensaje a través de Instagram en el que aseguró que: “todas las mejores partes de mí vienen de ti” y agregó que daría cualquier cosa por un día más juntas.
Su amiga y también actriz Erin Murphy, también compartió un mensaje en redes sociales para despedirla. “Era una mujer especial. Te voy a extrañar, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y tus hermosos hijos”, escribió.
Jennifer Runyon falleció rodeada de sus seres queridos luego de atravesar un proceso de salud que, según las personas cercanas a ella, fue difícil en los últimos meses.
Nacida el 1 de abril de 1960 en Chicago, Jennifer Runyon creció en un ambiente vinculado al mundo del espectáculo: su padre era el locutor de radio Jim Runyon y su madre, la actriz Jane Roberts.
Su debut en el cine llegó en 1980 con la película de terror To All a Goodnight, y durante la década de 1980 participó en varias producciones que marcaron su carrera en Hollywood.
Uno de sus trabajos más recordados fue su breve aparición en Los Cazafantasmas, donde interpretó a una estudiante que participa en un experimento de percepción extrasensorial realizado por el personaje de Bill Murray al inicio de la película.
Ese mismo año también alcanzó mayor popularidad en televisión al interpretar a Gwendolyn Pierce en la primera temporada de Charles in Charge, una de las comedias familiares más populares de la década.
A lo largo de su carrera, Runyon participó en diversas producciones de cine y televisión que consolidaron su presencia en la industria durante los años 80 y 90.
Entre sus trabajos más destacados se encuentran la película Up the Creek, el telefilme A Very Brady Christmas, donde interpretó a Cindy Brady y participaciones en series como Another World, Quantum Leap, Murder, She Wrote y Beverly Hills, 90210.
Aunque con el paso de los años su presencia en pantalla fue disminuyendo, la actriz continuó vinculada al entretenimiento y también se dedicó a la enseñanza tras semirretirarse de la actuación.
Runyon estaba casada con el entrenador de basquetbol Todd Corman y tenía dos hijos. A pesar de que nunca buscó convertirse en una estrella de Hollywood, según reveló en diversas entrevistas, Jennifer Runyon dejó una huella en el cine y la televisión de los años 80, con apariciones que siguen siendo recordadas por varias generaciones de espectadores.