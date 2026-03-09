Muere Jennifer Runyon, actriz de Los Cazafantasmas, a los 65 años tras una breve lucha contra el cáncer

Muere Jennifer Runyon, recordada por 'Los Cazafantasmas', a los 65 años

La noticia fue dada a conocer públicamente por su hija Bayley Corman, quien escribió un mensaje a través de Instagram en el que aseguró que: “todas las mejores partes de mí vienen de ti” y agregó que daría cualquier cosa por un día más juntas.

Su amiga y también actriz Erin Murphy, también compartió un mensaje en redes sociales para despedirla. “Era una mujer especial. Te voy a extrañar, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y tus hermosos hijos”, escribió.

Jennifer Runyon falleció rodeada de sus seres queridos luego de atravesar un proceso de salud que, según las personas cercanas a ella, fue difícil en los últimos meses.

Nacida el 1 de abril de 1960 en Chicago, Jennifer Runyon creció en un ambiente vinculado al mundo del espectáculo: su padre era el locutor de radio Jim Runyon y su madre, la actriz Jane Roberts.

Jennifer Runyon murió a los 65 años. (Facebook)

Su debut en el cine llegó en 1980 con la película de terror To All a Goodnight, y durante la década de 1980 participó en varias producciones que marcaron su carrera en Hollywood.

Uno de sus trabajos más recordados fue su breve aparición en Los Cazafantasmas, donde interpretó a una estudiante que participa en un experimento de percepción extrasensorial realizado por el personaje de Bill Murray al inicio de la película.