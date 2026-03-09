Publicidad

Espectáculos

Muere Jennifer Runyon, actriz de Los Cazafantasmas, a los 65 años tras una breve lucha contra el cáncer

Jennifer Runyon, recordada por 'Los Cazafantasmas' falleció a los 65 años luego de una breve lucha contra el cáncer. Su muerte fue confirmada por familiares y amigos cercanos.
lun 09 marzo 2026 08:20 AM
Chiller Theater Expo Winter 2017
Jennifer Runyon (Getty Images)

La actriz estadounidense Jennifer Runyon, conocida por su participación en la película Los Cazafantasmas y por su papel en la sitcom Charles in Charge, murió el 6 pasado de marzo a los 65 años tras una breve lucha contra el cáncer, según confirmaron familiares y amigos cercanos.

La noticia fue dada a conocer públicamente por su hija Bayley Corman, quien escribió un mensaje a través de Instagram en el que aseguró que: “todas las mejores partes de mí vienen de ti” y agregó que daría cualquier cosa por un día más juntas.

Su amiga y también actriz Erin Murphy, también compartió un mensaje en redes sociales para despedirla. “Era una mujer especial. Te voy a extrañar, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y tus hermosos hijos”, escribió.

Jennifer Runyon falleció rodeada de sus seres queridos luego de atravesar un proceso de salud que, según las personas cercanas a ella, fue difícil en los últimos meses.

Nacida el 1 de abril de 1960 en Chicago, Jennifer Runyon creció en un ambiente vinculado al mundo del espectáculo: su padre era el locutor de radio Jim Runyon y su madre, la actriz Jane Roberts.

muere-Jennifer-Runyon.jpg
Jennifer Runyon murió a los 65 años. (Facebook)

Su debut en el cine llegó en 1980 con la película de terror To All a Goodnight, y durante la década de 1980 participó en varias producciones que marcaron su carrera en Hollywood.

Uno de sus trabajos más recordados fue su breve aparición en Los Cazafantasmas, donde interpretó a una estudiante que participa en un experimento de percepción extrasensorial realizado por el personaje de Bill Murray al inicio de la película.

La trayectoria en cine y televisión de

Jennifer Runyon

Ese mismo año también alcanzó mayor popularidad en televisión al interpretar a Gwendolyn Pierce en la primera temporada de Charles in Charge, una de las comedias familiares más populares de la década.

A lo largo de su carrera, Runyon participó en diversas producciones de cine y televisión que consolidaron su presencia en la industria durante los años 80 y 90.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran la película Up the Creek, el telefilme A Very Brady Christmas, donde interpretó a Cindy Brady y participaciones en series como Another World, Quantum Leap, Murder, She Wrote y Beverly Hills, 90210.

Celebrity Sightings in Los Angeles, California - December 1, 2019
Jennifer Runyon (Getty Images)

Aunque con el paso de los años su presencia en pantalla fue disminuyendo, la actriz continuó vinculada al entretenimiento y también se dedicó a la enseñanza tras semirretirarse de la actuación.

Runyon estaba casada con el entrenador de basquetbol Todd Corman y tenía dos hijos. A pesar de que nunca buscó convertirse en una estrella de Hollywood, según reveló en diversas entrevistas, Jennifer Runyon dejó una huella en el cine y la televisión de los años 80, con apariciones que siguen siendo recordadas por varias generaciones de espectadores.

