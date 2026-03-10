Resurge otro video de Timothée Chalamet criticando la ópera y el ballet, grabado en 2019: ‘forma de arte moribunda’

Timothée Chalamet es cancelado tras sus comentarios sobre la ópera y el ballet

Fue este febrero que Timothée Chalamet causó controversia luego de expresar a su opinión sobre el ballet y la ópera en una conversación con el actor Matthew McConaughey.

“Otra parte de mi siente que, si la gente quiere ver algo, como Barbie o Oppenheimer, van a ir a verlo y se van a desvivir por ser ruidosos y estar orgullosos de ello. No quiero estar trabajando en el ballet o la ópera donde es como: "Oye, mantén esto vivo, aunque ya a nadie le importe”, dijo el actor en un video que se volvió viral o ocasionó una serie de reacciones del mundo del arte.

Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

Este comentario llamó mucho la atención, especialmente porque su mamá, Nicole Flender es una ex bailarina de Broadway.

No pasó mucho tiempo después de su comentario para que las óperas y ballets más renombrados tuvieran una opinión al respecto.

Getty Images (Kate Green/Getty Images)

“Va a cambiar de opinión cuando las artes en vivo sean lo único que quede después de que la IA se apodere de todo. Ah, espera. Él está por encima de eso de ‘cantar una canción’, bromeó la ganadora del Tony, Laura Benanti, en la sección de comentarios del Met Opera.

“Cada noche en la Royal Opera House, miles de personas se reúnen para el ballet y la ópera. Por la música. Por la narrativa. Por la pura magia de la interpretación en vivo”, escribieron el viernes 6 de marzo. “Si quieres reconsiderarlo, @tchalamet, nuestras puertas están abiertas".

Getty Images (Theo Wargo/Getty Images)

La ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis, la profesional de Dancing With The Stars Sharna Burgess y la estrella del pop Doja Cat también han mostrado su apoyo a las comunidades de la ópera y el ballet a raíz de la controversia.