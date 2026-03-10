Publicidad

Espectáculos

Resurge otro video de Timothée Chalamet criticando la ópera y el ballet, grabado en 2019: ‘forma de arte moribunda’

Timothée Chalamet ya había criticado el ballet y la ópera años antes de su reciente entrevista con Matthew McConaughey.
mar 10 marzo 2026 09:03 PM
Diseño sin título (1).jpg

Después de la reciente entrevista de Timothée Chalamet con Mathew McConaughey donde mencionó que la ópera y el ballet estaban prácticamente muertas, salió a la luz un video del actor, grabado en 2019, donde igualmente criticaba estas artes.

Lo que dijo Timothée sobre la ópera y el ballet en 2019

Durante una promoción para su película The King en el 2019, Timothée Chalamet dijó: “Yo estaba como, no es plan de ‘pobre de mí’, pero ya sea que estás trabajando en películas, actuando o persiguiendo lo tuyo, empecé a tener la sensación de que [el cine] era como la ópera o el ballet o algo así. Es como una especie de forma de arte moribunda o algo por el estilo”.

82nd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

El usuario de Tiktok @thealienstookover, explicó que volvió a subir el video para mostrar que Timothée tiene un historial de denigrar el ballet y la ópera.

Cinespia Hosts Valentine's Day Weekend Special Screening Of "Call Me By Your Name" With Timothée Chalamet
Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

“Grabé este video el 1 de octubre de 2019”, escribió. “Estaba emocionada por ver esta película y tuvimos una aparición sorpresa de él en nuestra sala de cine. Con sus comentarios recientes sobre el ballet y la ópera, quise revisar mi video. Pensé que recordaba que había dicho algo diferente. Desafortunadamente, estaba confundida y él lleva años pensando así. Qué decepción”, explicó en la descripción del video.

@thealienstookover I took this video October 1st 2019. I was excited to see this film and we got a surprise appearance of him in our theater. With his recent comments about ballet and opera I wanted to check on my video. I thought I remembered him saying something different. Unfortunately I was confused and he’s been thinking like this for years. Such a disappointment #timoteechalamet #ballet #opera #foryoupage #kyliejenner ♬ original sound - Thealienstookover
Timothée Chalamet es cancelado tras sus comentarios sobre la ópera y el ballet

Fue este febrero que Timothée Chalamet causó controversia luego de expresar a su opinión sobre el ballet y la ópera en una conversación con el actor Matthew McConaughey.

“Otra parte de mi siente que, si la gente quiere ver algo, como Barbie o Oppenheimer, van a ir a verlo y se van a desvivir por ser ruidosos y estar orgullosos de ello. No quiero estar trabajando en el ballet o la ópera donde es como: "Oye, mantén esto vivo, aunque ya a nadie le importe”, dijo el actor en un video que se volvió viral o ocasionó una serie de reacciones del mundo del arte.

82nd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

Este comentario llamó mucho la atención, especialmente porque su mamá, Nicole Flender es una ex bailarina de Broadway.

No pasó mucho tiempo después de su comentario para que las óperas y ballets más renombrados tuvieran una opinión al respecto.

2025 EE BAFTA Film Awards - Arrivals
Getty Images (Kate Green/Getty Images)

“Va a cambiar de opinión cuando las artes en vivo sean lo único que quede después de que la IA se apodere de todo. Ah, espera. Él está por encima de eso de ‘cantar una canción’, bromeó la ganadora del Tony, Laura Benanti, en la sección de comentarios del Met Opera.

“Cada noche en la Royal Opera House, miles de personas se reúnen para el ballet y la ópera. Por la música. Por la narrativa. Por la pura magia de la interpretación en vivo”, escribieron el viernes 6 de marzo. Si quieres reconsiderarlo, @tchalamet, nuestras puertas están abiertas".

A24's "Marty Supreme" New York Premiere
Getty Images (Theo Wargo/Getty Images)

La ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis, la profesional de Dancing With The Stars Sharna Burgess y la estrella del pop Doja Cat también han mostrado su apoyo a las comunidades de la ópera y el ballet a raíz de la controversia.

