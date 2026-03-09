Momentos de tensión se vivieron en la casa de Rihanna en California después de que una mujer dispara contra su mansión mientras la artista se encontraba en el interior. El incidente ocurrió este domingo y terminó con una sospechosa detenida por la policía.
Disparan contra la casa de Rihanna mientras la cantante estaba dentro: una mujer fue detenida
De acuerdo con información de las autoridades, la atacante, una mujer de aproximadamente 30 años, disparó alrededor de diez veces con un rifle tipo AR-15 desde un vehículo estacionado frente a la propiedad situada en Beverly Hills, una de las zonas residenciales más exclusivas de California.
Al menos cuatro de los disparos impactaron en la residencia, y una de las balas llegó incluso a atravesar una pared del inmueble. A pesar de la gravedad del ataque, no se reportaron personas heridas.
El tiroteo se produjo alrededor de la 1:15 de la tarde, hora local, cuando la sospechosa disparó desde el interior de un vehículo que luego huyó del lugar. Tras recibir la llamada de emergencia, el Departamento de Policía de Los Ángeles desplegó un operativo para localizar a la responsable.
La mujer fue localizada poco después en el estacionamiento de un centro comercial, donde fue detenida aproximadamente media hora después del incidente. En su vehículo, un Tesla blanco, los agentes recuperaron el arma presuntamente utilizada en el ataque.
No es la primera vez que Rihanna enfrenta problemas de seguridad en su casa
De acuerdo con los reportes policiales, Rihanna se encontraba dentro de la casa en el momento del tiroteo, aunque salió ilesa. Hasta el momento no está confirmado si su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus hijos estaban también en la vivienda cuando ocurrieron los disparos.
Las autoridades aún investigan el motivo del ataque, y la identidad de la sospechosa no ha sido revelada públicamente.
Esta no es la primera vez que Rihanna enfrenta problemas de seguridad en sus propiedades. En el pasado ya se han registrado personas que entraron sin permiso a algunas de sus casas, lo que la llevó a reforzar las medidas de protección en sus propiedades.
Por ahora, la artista no se ha pronunciado públicamente sobre el ataque, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las motivaciones detrás del tiroteo.