Disparan contra la casa de Rihanna mientras la cantante estaba dentro: una mujer fue detenida

Disparan contra la casa de Rihanna mientras la cantante estaba dentro

De acuerdo con información de las autoridades, la atacante, una mujer de aproximadamente 30 años, disparó alrededor de diez veces con un rifle tipo AR-15 desde un vehículo estacionado frente a la propiedad situada en Beverly Hills, una de las zonas residenciales más exclusivas de California.

Al menos cuatro de los disparos impactaron en la residencia, y una de las balas llegó incluso a atravesar una pared del inmueble. A pesar de la gravedad del ataque, no se reportaron personas heridas.

La policía llegó a casa de Rihanna tras el reporte de una mujer que disparó a la residencia. (Getty Images)

El tiroteo se produjo alrededor de la 1:15 de la tarde, hora local, cuando la sospechosa disparó desde el interior de un vehículo que luego huyó del lugar. Tras recibir la llamada de emergencia, el Departamento de Policía de Los Ángeles desplegó un operativo para localizar a la responsable.

La mujer fue localizada poco después en el estacionamiento de un centro comercial, donde fue detenida aproximadamente media hora después del incidente. En su vehículo, un Tesla blanco, los agentes recuperaron el arma presuntamente utilizada en el ataque.