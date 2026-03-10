Oscars 2026: la larga y desigual historia de las directoras

Ese hito ocurrió en 2010 cuando Kathryn Bigelow se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar a Mejor Dirección por The Hurt Locker. Su triunfo marcó un antes y un después en la conversación sobre representación en Hollywood, aunque no significó un cambio inmediato en las nominaciones.

A la lista de ganadoras se sumaron después dos nombres clave: Chloé Zhao, quien hizo historia en 2021 con Nomadland al convertirse también en la primera mujer racializada en ganar el premio, y Jane Campion, que obtuvo la estatuilla en 2022 por The Power of the Dog. Hasta ahora, ellas tres son las únicas mujeres que han ganado el galardón en esta categoría.

En total, solo nueve mujeres han sido nominadas al Oscar a Mejor Dirección a lo largo de la historia, entre ellas Sofia Coppola, Greta Gerwig, Emerald Fennell, Justine Triet y Coralie Fargeat. En números absolutos, representan cerca del 2% de todas las nominaciones registradas en la categoría.

En este contexto, cada nueva presencia femenina en la categoría adquiere un peso simbólico. La nominación de Chloé Zhao vuelve a poner el foco en una conversación que Hollywood aún tiene pendiente: la de abrir más espacios para que las mujeres dirijan, compitan y ganen en la noche más importante del cine.

