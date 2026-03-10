Oscars 2026: la larga y desigual historia de las directoras

Durante casi un siglo de historia de los Premios Oscar, la categoría de Mejor Dirección ha sido uno de los territorios más difíciles de conquistar para las mujeres. De cientos de nominaciones registradas desde la primera ceremonia en 1929, apenas un puñado ha correspondido a cineastas femeninas, lo que refleja una desigualdad histórica dentro de la industria cinematográfica.
La primera gran conquista en el celuloide llegó en 1977, cuando la directora italiana Lina Wertmüller fue nominada por Seven Beauties. Fue un momento histórico: nunca antes una mujer había sido considerada para el premio a Mejor Dirección. Sin embargo, pasarían más de tres décadas antes de que otra realizadora lograra no solo competir, sino ganar.
Publicidad
Ese hito ocurrió en 2010 cuando Kathryn Bigelow se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar a Mejor Dirección por The Hurt Locker. Su triunfo marcó un antes y un después en la conversación sobre representación en Hollywood, aunque no significó un cambio inmediato en las nominaciones.
A la lista de ganadoras se sumaron después dos nombres clave: Chloé Zhao, quien hizo historia en 2021 con Nomadland al convertirse también en la primera mujer racializada en ganar el premio, y Jane Campion, que obtuvo la estatuilla en 2022 por The Power of the Dog. Hasta ahora, ellas tres son las únicas mujeres que han ganado el galardón en esta categoría.
En total, solo nueve mujeres han sido nominadas al Oscar a Mejor Dirección a lo largo de la historia, entre ellas Sofia Coppola, Greta Gerwig, Emerald Fennell, Justine Triet y Coralie Fargeat. En números absolutos, representan cerca del 2% de todas las nominaciones registradas en la categoría.
En este contexto, cada nueva presencia femenina en la categoría adquiere un peso simbólico. La nominación de Chloé Zhao vuelve a poner el foco en una conversación que Hollywood aún tiene pendiente: la de abrir más espacios para que las mujeres dirijan, compitan y ganen en la noche más importante del cine.
Publicidad
Las directoras que han hecho historia en el Oscar a Mejor Dirección
1977 — Lina Wertmüller
Primera mujer nominada al Oscar a Mejor Dirección por Seven Beauties. Abrió una puerta que tardaría décadas en volver a cruzarse.
1994 — Jane Campion
Se convierte en la segunda mujer nominada gracias a The Piano. Aunque no ganó dirección, obtuvo el Oscar a Mejor Guion Original.
2004 — Sofia Coppola
Fue nominada por Lost in Translation. Esa noche ganó el Oscar a Mejor Guion Original.
2010 — Kathryn Bigelow
Hace historia al convertirse en la primera mujer en ganar el Oscar a Mejor Dirección por The Hurt Locker.
2018 — Greta Gerwig
Su trabajo en Lady Bird la convierte en la quinta mujer nominada en la historia de la categoría.
2021 — Chloé Zhao
Gana el Oscar por Nomadland, convirtiéndose en la segunda mujer ganadora y la primera mujer asiática en lograrlo.
2022 — Jane Campion
Tras décadas de carrera, finalmente gana la estatuilla por The Power of the Dog.
2024 — Justine Triet
Es nominada por Anatomy of a Fall, uno de los filmes más celebrados del cine europeo reciente.
2025 —
Coralie Fargeat
Fargeat ha sido nominada por La Sustancia, a Mejor Dirección, Mejor Guion Original y Mejor Película en la edición 97 de los Premios Oscar.
En casi un siglo de Premios Oscar, apenas un puñado de directoras ha logrado entrar en la conversación de Mejor Dirección. Cada nueva nominación no solo celebra una película: también recuerda lo largo que ha sido —y sigue siendo— el camino hacia la igualdad detrás de la cámara.