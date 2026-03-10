Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cultura

Oscars 2026: la larga y desigual historia de las directoras

En casi un siglo de los Premios Oscar, las mujeres han sido una excepción en Mejor Dirección. Este es el recorrido desde la primera nominación hasta las pocas ganadoras.
mar 10 marzo 2026 07:53 PM
82nd Academy Awards, Arrivals
Kathryn Bigelow primera mujer en alzar el premio Oscar en 2010 por la cinta "The Hurt Locker: The Shooting Script". (Richard Harbaugh/Richard Harbaugh / ©A.M.P.A.S.)

Durante casi un siglo de historia de los Premios Oscar, la categoría de Mejor Dirección ha sido uno de los territorios más difíciles de conquistar para las mujeres. De cientos de nominaciones registradas desde la primera ceremonia en 1929, apenas un puñado ha correspondido a cineastas femeninas, lo que refleja una desigualdad histórica dentro de la industria cinematográfica.

La primera gran conquista en el celuloide llegó en 1977, cuando la directora italiana Lina Wertmüller fue nominada por Seven Beauties. Fue un momento histórico: nunca antes una mujer había sido considerada para el premio a Mejor Dirección. Sin embargo, pasarían más de tres décadas antes de que otra realizadora lograra no solo competir, sino ganar.

Publicidad

Ese hito ocurrió en 2010 cuando Kathryn Bigelow se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar a Mejor Dirección por The Hurt Locker. Su triunfo marcó un antes y un después en la conversación sobre representación en Hollywood, aunque no significó un cambio inmediato en las nominaciones.

A la lista de ganadoras se sumaron después dos nombres clave: Chloé Zhao, quien hizo historia en 2021 con Nomadland al convertirse también en la primera mujer racializada en ganar el premio, y Jane Campion, que obtuvo la estatuilla en 2022 por The Power of the Dog. Hasta ahora, ellas tres son las únicas mujeres que han ganado el galardón en esta categoría.

En total, solo nueve mujeres han sido nominadas al Oscar a Mejor Dirección a lo largo de la historia, entre ellas Sofia Coppola, Greta Gerwig, Emerald Fennell, Justine Triet y Coralie Fargeat. En números absolutos, representan cerca del 2% de todas las nominaciones registradas en la categoría.

En este contexto, cada nueva presencia femenina en la categoría adquiere un peso simbólico. La nominación de Chloé Zhao vuelve a poner el foco en una conversación que Hollywood aún tiene pendiente: la de abrir más espacios para que las mujeres dirijan, compitan y ganen en la noche más importante del cine.

Publicidad

Las directoras que han hecho historia en el Oscar a Mejor Dirección

1977 — Lina Wertmüller

Primera mujer nominada al Oscar a Mejor Dirección por Seven Beauties. Abrió una puerta que tardaría décadas en volver a cruzarse.

2019 Governors Awards
Lina Wertmüller recibió el Oscar honorífico en 2019. (Michael Yada/Michael Yada / ©A.M.P.A.S.)

1994 — Jane Campion

Se convierte en la segunda mujer nominada gracias a The Piano. Aunque no ganó dirección, obtuvo el Oscar a Mejor Guion Original.

the-piano-paquin-campion-neill.jpeg
Jane Campio en el set de The Piano. (Cotesía. )

2004 — Sofia Coppola

Fue nominada por Lost in Translation. Esa noche ganó el Oscar a Mejor Guion Original.

76TH ANNUAL ACADEMY AWARDS
Sofia Coppola, en su nominación por "Lost in Translation". (LONG PHOTOGRAPHY/HO)

2010 — Kathryn Bigelow

Hace historia al convertirse en la primera mujer en ganar el Oscar a Mejor Dirección por The Hurt Locker.

82nd Academy Awards, Telecast
Kathryn Bigelow primera mujer en ganar el Oscar a Mejor dirección. (Michael Yada/Michael Yada / ©A.M.P.A.S.)

2018 — Greta Gerwig

Su trabajo en Lady Bird la convierte en la quinta mujer nominada en la historia de la categoría.

92nd Oscars, Academy Awards
Greta Gerwig en la alfombra roja de los Oscar. (Nick Agro/Nick Agro / ©A.M.P.A.S.)

2021 — Chloé Zhao

Gana el Oscar por Nomadland, convirtiéndose en la segunda mujer ganadora y la primera mujer asiática en lograrlo.

93rd Annual Academy Awards - Press Room
Chloé Zhao, ganadora del Oscar a mejor dirección por 'Nomadland'. (Handout/A.M.P.A.S. via Getty Images)

2022 — Jane Campion

Tras décadas de carrera, finalmente gana la estatuilla por The Power of the Dog.

94th Oscars, Academy Awards
Jane Campion ganadora del Oscar a mejor dirección por The Power of the Dog. (Matt Sayles/Matt Sayles / A.M.P.A.S.)

2024 — Justine Triet

Es nominada por Anatomy of a Fall, uno de los filmes más celebrados del cine europeo reciente.

96th Oscars, Academy Awards
Justine Triet directora de la cinta Anatomy Of A Fall. (Nick Agro/Nick Agro / ©A.M.P.A.S.)

2025 —

Coralie Fargeat

Fargeat ha sido nominada por La Sustancia, a Mejor Dirección, Mejor Guion Original y Mejor Película en la edición 97 de los Premios Oscar.

97th Oscars, Academy Awards
Coralie Fargeat directora de la cinta The Substancia. (Etienne Laurent/Etienne Laurent / The Academy)

En casi un siglo de Premios Oscar, apenas un puñado de directoras ha logrado entrar en la conversación de Mejor Dirección. Cada nueva nominación no solo celebra una película: también recuerda lo largo que ha sido —y sigue siendo— el camino hacia la igualdad detrás de la cámara.

Publicidad

Tags

Premios Oscar

Recomendaciones

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

31 Mujeres.jpg

Publicidad