Bad Bunny hará historia... otra vez, al convertirse en el artista con más hits de mil millones de streams en Spotify

¿Cuáles son las canciones más escuchadas de Bad Bunny?

Entre las canciones de Bad Bunny que ya superaron mil millones de reproducciones en Spotify destacan éxitos como “Tití me preguntó”, “Me porto bonito”, “Dákiti” y “Callaíta”, así como “DtMF”, Baile Inolvidable” y “Nuevayol”, de su más reciente álbum Debí Tirar Más Fotos, entre otros temas que se han convertido en himnos globales del reggaeton y el género urbano en general.

En total, cuenta con 28 temas en esta categoría, al igual que The Weeknd, quien lidera el exclusivo Billions Club.

Sin embargo, la posibilidad de que Benito Antonio supere al canadiense es cada vez más real, ya que varias de sus canciones están muy cerca de alcanzar el “billón” de reproducciones (o “millardo” estrictamente en español).

Bad Bunny y su lugar en el 'Billion Club' de Spotify (Chris Graythen/Getty Images)

Entre los temas que rondan actualmente los 900 millones de streams y que podrían ingresar pronto al Billion Club se encuentran “EoO”, “Tarot” y “WHERE SHE GOES”, canciones que continúan acumulando reproducciones de manera constante en la plataforma.

La posibilidad de alcanzar esa cifra en un corto plazo no resulta descabellada considerando la enorme popularidad del artista, quien se convirtió en el primero en la historia en realizar un show de medio tiempo en el Super Bowl completamente en español.