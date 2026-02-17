Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: La historia de su reconciliación

La pandemia afectó la relación de Bad Bunny y Gabriela

El COVID marcó un antes y un después en esta relación. Durante el confinamiento, a través de sus redes sociales, Benito compartió momentos íntimos en su casa de Puerto Rico donde Gabriela aparecía en fotos y videos.

Inclusive Gabriela participó en los coros de la canción En Casita que está incluída en el álbum Las que no iban a salir. Esta fue la primera vez que Bad Bunny integró a su pareja en un proyecto musical.

Instagram

En ese mismo año, la primera vez que se les vio juntos fue en febrero del 2020 en un partido de la NBA en Miami, igualmente la pareja fue vista caminando juntos en la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards, esto fue una confirmación pública de su relación. Benito llegó a describir a Gabriela como alguien muy importante en su vida y estabilidad emocional.

En el 2022 fue cuando se empezaron a notar cambios en la relación. Ya no se veía a Gabriela en los eventos y las publicaciones compartidas cada vez eran más escasas, esto llamó la atención de los fans.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Bad Bunny performs onstage during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images) (Neilson Barnard/Getty Images)

Aunque ninguno de los dos oficialmente comunicó la ruptura, fuentes cercanas a la ex pareja dijeron que la relación se había disminuido por las agendas, exposición y los nuevos caminos personales de cada uno.

Poco después Bad Bunny fue visto en una relación romántica con la supermodelo, Kendall Jenner , lo que confirma que la etapa con Gabriela ya era historia. Sin embargo, gracias a los recientes eventos en los que se les ha visto juntos, apuntan a que su reconciliación está más cerca o que incluso ya haya pasado ya que circulan rumores sobre un compromiso matrimonial secreto.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Bad Bunny attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue) (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Este fin de semana los rumores de la asistencia de Gabriela Berlingeri en el Super Bowl fueron comprobados con una publicación que ella misma hizo en su cuenta de Instagram, donde se le ve abrazando a Lady Gaga.