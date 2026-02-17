Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: La historia de su reconciliación

Los rumores del posible regreso de esta relación empezaron después de que la modelo e influencer Gabriela Berlingeri fuera vista entre el público en los Premios Grammys 2026 apoyando a Bad Bunny.
Poco después Bad Bunny y Gabriela fueron vistos juntos en un restaurante en Buenos Aires. A través del portal de Page Six fueron obtenidas unas imágenes que evidenciaron la cena romántica que compartieron el pasado 12 de febrero.
La relación amorosa de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri
Todo empezó en el 2017, el mismo Benito contó que se conocieron en un restaurante en Puerto Rico, tras un concierto del dúo Zion y Lennox en el que él mismo participó. En ese entonces Bad Bunny no era la estrella que es actualmente, pero la conexión entre ellos dos fue inmediata. Este romance empezó lejos de los paparazzis y con salidas discretas y privadas.
Mientras la carrera de Bad Bunny iba explotando internacionalmente, Gabriela optó por mantenerse alejada del mundo del espectáculo, pero manteniéndose cercana a Benito. Aunque no se le vacía en las alfombras rojas, algunos fans notaban su presencia constante en sus giras y eventos importantes.
La pandemia afectó la relación de Bad Bunny y Gabriela
El COVID marcó un antes y un después en esta relación. Durante el confinamiento, a través de sus redes sociales, Benito compartió momentos íntimos en su casa de Puerto Rico donde Gabriela aparecía en fotos y videos.
Inclusive Gabriela participó en los coros de la canción En Casitaque está incluída en el álbum Las que no iban a salir.Esta fue la primera vez que Bad Bunny integró a su pareja en un proyecto musical.
En ese mismo año, la primera vez que se les vio juntos fue en febrero del 2020 en un partido de la NBA en Miami, igualmente la pareja fue vista caminando juntos en la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards,esto fue una confirmación pública de su relación. Benito llegó a describir a Gabriela como alguien muy importante en su vida y estabilidad emocional.
En el 2022 fue cuando se empezaron a notar cambios en la relación. Ya no se veía a Gabriela en los eventos y las publicaciones compartidas cada vez eran más escasas, esto llamó la atención de los fans.
Aunque ninguno de los dos oficialmente comunicó la ruptura, fuentes cercanas a la ex pareja dijeron que la relación se había disminuido por las agendas, exposición y los nuevos caminos personales de cada uno.
Poco después Bad Bunny fue visto en una relación romántica con la supermodelo, Kendall Jenner, lo que confirma que la etapa con Gabriela ya era historia. Sin embargo, gracias a los recientes eventos en los que se les ha visto juntos, apuntan a que su reconciliación está más cerca o que incluso ya haya pasado ya que circulan rumores sobre un compromiso matrimonial secreto.
Este fin de semana los rumores de la asistencia de Gabriela Berlingeri en el Super Bowl fueron comprobados con una publicación que ella misma hizo en su cuenta de Instagram, donde se le ve abrazando a Lady Gaga.