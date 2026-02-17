La foto que lo prueba: Gabriela Berlingeri sí acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl

Gabriela Berlingeri sí estuvo con Bad Bunny en el Super Bowl

En medio de las especulaciones sobre una posible reconciliación con Bad Bunny, Gabriela Berlingeri dejó claro que no solo estuvo presente en el show de medio tiempo del Super Bowl, sino que formó parte del círculo más cercano del cantante durante la presentación.

Lady Gaga y Gabriela Berlingeri (Instagram)

La empresaria puertorriqueña compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a Lady Gaga, a quien tuvo la oportunidad de conocer luego de que la cantante sorprendió como invitada especial durante el espectáculo, interpretando una versión salsa de su éxito "Die With a Smile".

Emocionada de conocer a su ídolo, la joven escribió en la descripción de esta foto: "Alexa ponte So happy i could die", haciendo referencia al famoso tema de la artista neoyorkina. Gabriela también incluyó una foto de ella, de hace unos años, en el que recrea el vestuario que Gaga utilizó en su video de la canción “Poker Face”.

Además, se puede notar que la foto de Gabriela junto a Lady Gaga fue tomada en el mismo backstage donde la neoyorquina también posó con Bad Bunny, ya que en ambas se aprecia la misma cortina gris de fondo.