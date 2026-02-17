Después de los rumores sobre una posible reconciliación entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri , tras verla celebrar su triunfo en los Grammy y ser captados juntos saliendo de un restaurante en Argentina, la empresaria volvió a dejar ver su cercanía con el cantante al compartir un recuerdo junto a Lady Gaga del pasado Super Bowl.
La foto que lo prueba: Gabriela Berlingeri sí acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl
Gabriela Berlingeri sí estuvo con Bad Bunny en el Super Bowl
En medio de las especulaciones sobre una posible reconciliación con Bad Bunny, Gabriela Berlingeri dejó claro que no solo estuvo presente en el show de medio tiempo del Super Bowl, sino que formó parte del círculo más cercano del cantante durante la presentación.
La empresaria puertorriqueña compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a Lady Gaga, a quien tuvo la oportunidad de conocer luego de que la cantante sorprendió como invitada especial durante el espectáculo, interpretando una versión salsa de su éxito "Die With a Smile".
Emocionada de conocer a su ídolo, la joven escribió en la descripción de esta foto: "Alexa ponte So happy i could die", haciendo referencia al famoso tema de la artista neoyorkina. Gabriela también incluyó una foto de ella, de hace unos años, en el que recrea el vestuario que Gaga utilizó en su video de la canción “Poker Face”.
Además, se puede notar que la foto de Gabriela junto a Lady Gaga fue tomada en el mismo backstage donde la neoyorquina también posó con Bad Bunny, ya que en ambas se aprecia la misma cortina gris de fondo.
Las pistas de una posible reconciliación
Tras su victoria en los Premios Grammy, donde se coronó como el ganador del Mejor Álbum del Año, se empezó a especular que Bad Bunny y Gabriela Berlingeri habían regresado, luego de que la modelo fue vista celebrando la victoria del puertoriqueño durante la ceremonia
Un video tomado entre el público fue el que inició los rumores. El ángulo muestra a la audiencia celebrando mientras Bad Bunny daba su discurso. Entre la multitud, específicamente la sección del círculo cercano del artista, los fans notaron la presencia de Berlingeri.
Durante el Super Bowl LX, Berlingeri compartió imágenes que confirmaban su presencia en el evento al publicar una fotografía desde el campo del Levi’s Stadium justo durante el show de medio tiempo del artista puertorriqueño. Su presencia se confirmó al compartir una foto junto a Lady Gaga.
Además, durante una parada de su gira Debí Tirar Más Fotos, fans y prensa argentina captaron a la pareja saliendo del restaurante Aramburu, ubicado en Recoleta, en lo que aparentaba ser una cita previa a San Valentín.