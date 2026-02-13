Publicidad

Estilo de vida

Así es la casa de Bad Bunny, el hogar millonario del artista que está haciendo historia

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es propietario de una mansión millonaria en Los Ángeles y le tienes que echar un vistazo.
vie 13 febrero 2026 08:25 PM
La mansión de Bad Bunny
Así es la casa de Bad Bunny, el hogar millonario del artista que está haciendo historia (Instagram @luxury_listings)
La mansión de Bad Bunny en Hollywood

Ubicada en la exclusiva zona de Hollywood, la propiedad de Bad Bunny está valuada en 8.8 millones de dólares y cuenta con 8 habitaciones, 7 baños y aproximadamente 680 metros cuadrados de construcción.

Casa de Bad Bunny
La casa es el sueño de cualquiera que ama ser host. Imagínate tomar drinks en la alberca con vista a la ciudad, armar una partida en la mesa de billar o cocinar con amigos en una cocina más grande que un departamento. Cada rincón está pensado para disfrutar.

Hollywood Hills
¿Cómo es la casa de Bad Bunny en Los Ángeles?

También hay espacio para el mood más chill, una tina con vista panorámica perfecta para desconectarse, camastros ideales para los días soleados de California y una sala tipo cine donde puede ver películas, o reproducir sus propios videos musicales, porque por qué no.

Y claro, no podía faltar el área de asado para ese domingo latino que nunca se negocia.

Mansion de Bad Bunny
Aunque todo apunta a que sigue ligado a su gran amor, Gabriela Berlingeri, oficialmente vive solo.

Así que si tienes 8.8 millones de dólares disponibles, podrías darte el mismo lujo que Benito y mudarte a una casa espectacular en Los Ángeles. Porque sí, el Conejo Malo podrá compartir el corazón… pero la propiedad está a su nombre.

Casa bad bunny
Bad Bunny merece un GRAN descanso y no hay mejor lugar para este que su mansión.

