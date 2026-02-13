Así es la casa de Bad Bunny, el hogar millonario del artista que está haciendo historia

¿Cómo es la casa de Bad Bunny en Los Ángeles?

También hay espacio para el mood más chill, una tina con vista panorámica perfecta para desconectarse, camastros ideales para los días soleados de California y una sala tipo cine donde puede ver películas, o reproducir sus propios videos musicales, porque por qué no.

Y claro, no podía faltar el área de asado para ese domingo latino que nunca se negocia.

Ubicada en la exclusiva zona de Hollywood, la propiedad está valuada en 8.8 millones de dólares y cuenta con 8 habitaciones, 7 baños y aproximadamente 680 metros cuadrados de construcción.

Aunque todo apunta a que sigue ligado a su gran amor, Gabriela Berlingeri, oficialmente vive solo.

Así que si tienes 8.8 millones de dólares disponibles, podrías darte el mismo lujo que Benito y mudarte a una casa espectacular en Los Ángeles. Porque sí, el Conejo Malo podrá compartir el corazón… pero la propiedad está a su nombre.