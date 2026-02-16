Bad Bunny y Cazzu: la historia de su romance fugaz

La historia del romance fugaz de Bad Bunny y Cazzu

En 2017, Bad Bunny se unió con Cazzu y los cantantes Khea y Duki en una colaboración que dio origen al remix de “Loca”, uno de los grandes éxitos urbanos de ese momento. Aunque la canción la grabaron por separado, ese fue el primer acercamiento entre el puertorriqueño y la cantante argentina.

Cazzu y Bad Bunny (RRSS)

La colaboración se grabó por separado y, por ello, fue hasta 2018, durante un concierto de Bad Bunny en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina, cuando los cantantes se conocieron en persona.

De acuerdo con la intérprete de “Con otra”, ella no estaba convocada para participar en ese concierto; sin embargo, el propio cantante la llamó minutos antes del show para invitarla a subir al escenario.



“No me avisaron que nos habían convocado para cantar con Benito… empecé a notar que todos estaban allí y la única ausente era Julieta… el tema es que iba caminando por la calle y… nos enteramos que a ellos (Khea y Duki) les dijeron que yo no estaba. De repente me llama alguien (Bad Bunny) y me dice: ‘Baby, ¿dónde estás tú?’”, contó Cazzu. Por petición del mismo cantante, finalmente pudo compartir escenario con él.

En ese momento surgió la química entre los cantantes y comenzaron a salir. Aunque se conocen pocos detalles de la relación, la propia Cazzu ha compartido algunas anécdotas de lo que vivieron juntos antes de que Benito alcanzara fama mundial.