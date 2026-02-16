Bad Bunny y Cazzu: la historia de su romance fugaz

Bad Bunny y Cazzu vivieron un breve romance en 2018, cuando el artista puertorriqueño estaba en pleno ascenso en la escena urbana internacional, antes de que se convirtiera en uno de los máximos referentes del regguetón en el mundo.
Durante una entrevista que concedió en el podcast argentino Patria y familia, la cantante de trap recordó que su primer encuentro con él ocurrió durante una presentación en el Luna Park de Buenos Aires, donde coincidieron por primera vez sobre el escenario.
La historia del romance fugaz de Bad Bunny y Cazzu
En 2017, Bad Bunny se unió con Cazzuy los cantantes Khea y Duki en una colaboración que dio origen al remix de “Loca”, uno de los grandes éxitos urbanos de ese momento. Aunque la canción la grabaron por separado, ese fue el primer acercamiento entre el puertorriqueño y la cantante argentina.
La colaboración se grabó por separado y, por ello, fue hasta 2018, durante un concierto de Bad Bunny en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina, cuando los cantantes se conocieron en persona.
De acuerdo con la intérprete de “Con otra”, ella no estaba convocada para participar en ese concierto; sin embargo, el propio cantante la llamó minutos antes del show para invitarla a subir al escenario.
“No me avisaron que nos habían convocado para cantar con Benito… empecé a notar que todos estaban allí y la única ausente era Julieta… el tema es que iba caminando por la calle y… nos enteramos que a ellos (Khea y Duki) les dijeron que yo no estaba. De repente me llama alguien (Bad Bunny) y me dice: ‘Baby, ¿dónde estás tú?’”, contó Cazzu. Por petición del mismo cantante, finalmente pudo compartir escenario con él.
En ese momento surgió la química entre los cantantes y comenzaron a salir. Aunque se conocen pocos detalles de la relación, la propia Cazzu ha compartido algunas anécdotas de lo que vivieron juntos antes de que Benito alcanzara fama mundial.
La primera cita de Badd y Cazzu
En una entrevista de 2021 con Telefe, Cazzuconfirmó el breve romance y recordó su primera cita que, según contó, “ la verdad fue una buena cita”. "Hoy ya no me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, pero nada, no era el Bad Bunny de ahora. Yo no sé si nos acordamos de nosotros, de hecho”.
La cita tuvo lugar en Argentina y, en un gesto romántico y algo aventurero, ambos saltaron la reja de un parque en los bosques de Palermo. Sin embargo, un guardia de seguridad los sorprendió y tuvieron que salir corriendo.
"Me acuerdo que saltamos la reja de un parque, que estaba por los bosques de Palermo, pero nos vio un guardia y nos sacó. Tuvimos que correr", contó la artista.
Pese a que la relación fue breve, hay una buena amistad que quedó en evidencia este fin de semana durante el concierto del boricua en Argentina, parte de su gira Debí tirar más fotos World Tour, cuando el artista invitó a Cazzu a subir al escenario para cantar de nueva cuenta el remix de “Loca”. Además, la trapaera hizo vibrar al estadio Monumental de River con su tema “Con otra”.
Horas más tarde, ‘La Jefa’ agradeció la invitación en Instagram, donde compartió fotos de su participación. “Gracias, Benito. Nochecita de nostalgia”, posteó.