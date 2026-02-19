Bad Bunny protagoniza Porto Rico: la película con la que Residente quiere reescribir la historia

Bad Bunny está listo para dar el salto más importante de su carrera cinematográfica. El artista puertorriqueño será el protagonista de Porto Rico, un drama histórico que marcará el debut como director de Residente y que reunirá a un elenco internacional de primer nivel. El proyecto no solo representa su primer papel estelar en cine, sino también una declaración cultural de gran alcance.
La película nace de una obsesión personal de Residente. El exlíder de Calle 13 ha contado que soñaba con hacer una cinta sobre Puerto Rico desde que era niño. En declaraciones recogidas por la prensa internacional, aseguró que la historia de la isla “siempre ha estado rodeada de controversia” y que esta película es una reafirmación de identidad, contada “con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”. Más que un proyecto cinematográfico, Porto Rico busca convertirse en un acto de memoria y reivindicación.