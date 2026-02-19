Bad Bunny protagoniza Porto Rico: la película con la que Residente quiere reescribir la historia

El guion fue coescrito junto al oscarizado Alexander Dinelaris —ganador del Premio de la Academia por Birdman— y cuenta con el respaldo como productor ejecutivo del mexicano Alejandro González Iñárritu, una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo. La combinación de una mirada autoral caribeña con experiencia cinematográfica global coloca al proyecto en una liga mayor desde su concepción.

Pero la elección que más conversación ha generado es la de Bad Bunny como protagonista. Residente fue claro al explicar por qué lo eligió: necesitaba a alguien que “le duela Puerto Rico tanto como a mí”. Para él, no se trataba solo de casting, sino de identidad. Bad Bunny, quien ha convertido la cultura boricua en bandera global, representa una sensibilidad contemporánea profundamente conectada con la isla.

El elenco confirma la ambición internacional del filme. Acompañando a Bad Bunny estarán figuras como Javier Bardem, ganador del Oscar; Edward Norton, actor y productor nominado en múltiples ocasiones; y Viggo Mortensen, reconocido por su versatilidad entre cine épico y drama de autor. La mezcla de talento latino y anglosajón sugiere que Porto Rico aspira a dialogar tanto con Hollywood como con el cine de identidad.

