Bad Bunny y Cazzu se reencuentran: comparten escenario en pleno San Valentín

Bad Bunny y Cazzu se reencuentran en Argentina

De acuerdo con el portal argentino Canal 26, Bad Bunny se unió a Cazzu para revivir la magia de sus inicios al interpretar juntos “Loca Remix”. Por su parte, la cantante argentina también hizo vibrar al estadio Monumental de River con su tema “Con otra”.

Bad Bunny y Cazzu (Instagram)

"Feliz Día de San Valentín, Argentina", expresó Bad Bunny ante un estadio repleto de fans. "Si viniste con tu pareja, abrázala. Y si estás solo, abrázate a ti mismo", agregó el cantante y pareció tomar al pie de la letra sus propias palabras, pues durante la presentación se fundió en un cariñoso abrazo con su ahora amiga Cazzu, su invitada especial de la noche.

Desde horas antes del concierto ya circulaban rumores sobre una posible invitada sorpresa: La artista apareció en el escenario con un look entre amarillo y verde limón que captó todas las miradas.



Más tarde, en Instagram, compartió videos y fotos de su participación y en una de ellas escribió: “Gracias, Benito”. Según reportes de medios argentinos, 70 mil personas fueron testigos en el estadio del reencuentro entre Bad Bunny y Cazzu.