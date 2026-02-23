El emotivo homenaje de Bad Bunny a Willie Colón durante su concierto en Brasil

El homenaje de Bad Bunny a Willie Colón en Brasil

La noticia del fallecimiento de Willie Colón también tuvo un gran impacto en Brasil, donde Bad Bunny ofreció su segunda presentación en São Paulo, en el estadio Allianz Parque. El concierto formó parte de su gira "Debí tirar más fotos", un espectáculo dividido en tres actos, uno de ellos dedicado especialmente a la salsa, donde interpreta “Baile inolvidable” acompañado por la banda Los Sobrinos.

SAO PAULO, BRAZIL - FEBRUARY 20: Bad Bunny performs onstage during his Debi Tirar Mas Fotos World Tour concert at Allianz Parque on February 20, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Mauricio Santana/Getty Images) (Mauricio Santana/Getty Images)

Durante este segmento, el artista detuvo la música frente a miles de espectadores para dedicar unas emotivas palabras al legendario Willie Colón, quien marcó un antes y un después en la evolución de la salsa. Mientras en las pantallas se proyectaban imágenes del icónico músico, Bad Bunny expresó: “Se fue una de las grandes leyendas que aportó tanto a este género tan hermoso y tan legendario. De parte mía y de Los Sobrinos, le deseamos que descanse en paz Willie Colón. Mucha fortaleza para su familia”. Estas palabras conmovieron al público, que respondió con un largo aplauso mientras las pantallas iluminaban el recinto y los asistentes capturaban el momento con sus celulares.

El intérprete también destacó que la inspiración de músicos como Colón sigue viva en las nuevas generaciones, quienes continúan defendiendo la salsa y los ritmos caribeños. Este homenaje se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche y no tardó en viralizarse en las redes sociales.