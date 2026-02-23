El sábado 21 de febrero se confirmó el fallecimiento del icónico músico puertorriqueño Willie Colón a los 75 años, una de las figuras más influyentes en la historia de la salsa y un referente indiscutible para generaciones de artistas latinos. Trombonista, compositor, productor e innovador, Willie Colón desempeñó un papel fundamental en la evolución del género desde finales de los años sesenta, consolidando el sonido urbano de la salsa en Nueva York con profundas influencias de Puerto Rico y proyectándolo a nivel internacional.
Su impacto marcó profundamente a toda la industria musical, como lo destacó Bad Bunny durante su concierto en São Paulo, Brasil.
El emotivo homenaje de Bad Bunny a Willie Colón durante su concierto en Brasil
El homenaje de Bad Bunny a Willie Colón en Brasil
La noticia del fallecimiento de Willie Colón también tuvo un gran impacto en Brasil, donde Bad Bunny ofreció su segunda presentación en São Paulo, en el estadio Allianz Parque. El concierto formó parte de su gira "Debí tirar más fotos", un espectáculo dividido en tres actos, uno de ellos dedicado especialmente a la salsa, donde interpreta “Baile inolvidable” acompañado por la banda Los Sobrinos.
Durante este segmento, el artista detuvo la música frente a miles de espectadores para dedicar unas emotivas palabras al legendario Willie Colón, quien marcó un antes y un después en la evolución de la salsa. Mientras en las pantallas se proyectaban imágenes del icónico músico, Bad Bunny expresó: “Se fue una de las grandes leyendas que aportó tanto a este género tan hermoso y tan legendario. De parte mía y de Los Sobrinos, le deseamos que descanse en paz Willie Colón. Mucha fortaleza para su familia”. Estas palabras conmovieron al público, que respondió con un largo aplauso mientras las pantallas iluminaban el recinto y los asistentes capturaban el momento con sus celulares.
El intérprete también destacó que la inspiración de músicos como Colón sigue viva en las nuevas generaciones, quienes continúan defendiendo la salsa y los ritmos caribeños. Este homenaje se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche y no tardó en viralizarse en las redes sociales.
@fuleteotheshow Desde su show en Brasil, @Bad Bunny rindió un sentido homenaje al legendario salsero Willie Colón 🕊️🎶 Recordándonos que la salsa no es pasado, es raíz, es identidad, es Puerto Rico latiendo fuerte. Gracias por tanto, maestro. 🇵🇷✨ #WillieColón #SalsaEterna #badbunny #puertorico ♬ sonido original - Fuleteo The Show
El video se volvió rápidamente viral al rendir homenaje a este icónico músico puertoriqueño. Tras las emotivas palabras de Bad Bunny, el artista retomó su concierto preguntando: "¿Brasil, quieren bailar?" y dio inicio a la famosa canción "Nueva Yol", que está influenciada por la salsa y los ritmos caribeños. Además, cabe destacar que Willie Colón, aunque de origen puertorriqueño, vivió gran parte de su vida en Nueva York.