Bad Bunny y Gabriela Berlingeri van en serio: fueron vistos juntos otra vez, ahora en Brasil

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en Brasil

Como parte de su gira Debí tirar más fotos, Bad Bunny tiene programadas dos fechas en el estadio Allianz Parque de São Paulo los días 20 y 21 de febrero.

Durante su estadía en el país, comenzaron a circular varios videos en redes sociales donde se puede ver al cantante puertorriqueño acompañado de Gabriela Berlingeri en distintos restaurantes de São Paulo. El pasado 18 de febrero, algunos fans brasileños que se encontraban fuera del local donde cenaba la pareja lograron captar el momento en el que ambos salieron del lugar.

Esta es una foto que el cantante tenía en su Instagram cuando Gabriela Berlingeri y él eran pareja. (Instagram/@badbunnypr)

En los videos se observa a los dos puertorriqueños saliendo junto al equipo del cantante. Mientras Bad Bunny se detuvo brevemente para saludar a los seguidores que le daban la bienvenida a Brasil, la diseñadora de joyas caminó directamente hacia la camioneta negra que los estaba esperando. Posteriormente, el artista también accedió a tomarse fotografías con algunos de los fans presentes.

É REAL BAD BUNNY ESTÁ EM SÃO PAULO!!!!! Olha que fofinho chamando a galera pra tirar foto 🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/uLNMEYx4kC — Thaís 📸🐸 (@thaisqueiiroz) February 19, 2026

Además, comenzó a circular otro video en el que se ve a Benito y Berlingeri caminando entre las mesas de otro restaurante. Las personas del lugar reconocieron rápidamente al artista y comenzaron a ovacionarlo, mientras él respondía saludando. En las imágenes se aprecia cómo Gabriela camina detrás de él, sonriendo ante la reacción de los asistentes.

Ambos momentos fueron interpretados por los seguidores del cantante como otra señal de que la relación entre Berlingeri y Bad Bunny va más allá de una simple amistad.