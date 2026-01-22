Ariana Grande, Paul Mescal y Chase Infiniti: los desairados en las nominaciones al Oscar 2026

Chase Infiniti y Paul Mescal: dos omisiones que duelen

Otras figuras que se quedaron en el camino fueron Chase Infiniti y Paul Mescal. La primera, quien ha sido aclamada por su intensidad en el drama de supervivencia Una Batalla tras Otra, era considerada una de las favoritas para ser nominada al Oscar.

Chase Infiniti perdió la 'batalla' rumbo al Oscar (Monica Schipper/Getty Images)

Por su parte, el irlandés Paul Mescal, quien es uno de los actores más buscados de su generación tras participar en Aftersun y Gladiador II (y quien ya estuvo nominado anteriormente), no logró entrar en la categoría de Mejor Actor por su papel en Hamnet, la adaptación de la novela de Maggie O'Farrell sobre el hijo de William Shakespeare que Chloé Zhao llevó a la pantalla grande.

Este 'gladiador' no llegó a la arena del Oscar (GettyImages)

Las sorpresas en las nominaciones al Oscar 2026

Este día, en el que se dieron a conocer a quienes aspiran a llevarse el premio de la Academia, no todo fueron ausencias.

Delroy Lindo nominado al Oscar a Actor de Reparto por 'Sinners' (Amy Sussman)

La categoría de Mejor Actor de Reparto dio la bienvenida al veterano Delroy Lindo, quien posee una carrera que abarca décadas y colaboraciones icónicas con Spike Lee, para finalmente recibir un reconocimiento mayor por su trabajo en Sinners, el thriller sobrenatural y musical de Ryan Coogler.

Asimismo, Elle Fanning sorprendió al colarse en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Elle Fanning (Vía Instagram @balmain)

Fanning, cuya transición de estrella infantil a actriz de método ha sido impecable (destacando en series como The Great), logró la nominación gracias a su sensible interpretación en el drama familiar noruego Valor Sentimental, título que se demuestra que el cine internacional sigue ganando terreno en los premios Oscar, que este año también cuentan con la película brasileña El Agente Secreto y a su estrella, Wagner Moura, entre los nominados.