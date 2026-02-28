Caminata con la Loba: Shakira dice adiós al Estadio GNP y se prepara para el Zócalo de la Ciudad de México

Shakira: La caminata de la Loba (en el Estadio GNP) llegó a su fin (Foto: Alfonso Manzano)

Caminata con la Loba: Shakira dice adiós al Estadio GNP

El viernes 27 de febrero de 2026, Shakira comprobó que, para ella, el número 13 no es de mala suerte y que, por el contrario, representa el número de conciertos que dio en el Estadio GNP como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, un hecho que no es cuestión de suerte, sino reflejo del amor que la une con su "familia mexicana", tal y como llama la cantante a los seguidores que han estado al pendiente de cada uno de sus pasos.

Esta noche, literalmente seguimos su andar y fuimos parte de la manada que hizo "La caminata con la Loba", el ritual con el que Shak abre los conciertos, acompañada por un grupo de afortunados fans que, por unos segundos, suman su energía a la de su ídolo para dar inicio al show.

Así, por unos instantes, sentimos la energía con la que el público recibe a Shakira y nos preparamos para poner en marcha la memoria y las emociones que está por alimentar la cantante con su repertorio.

Así sube al escenario la barranquillera más mexicana, la niña de los pies descalzos que desde hace 30 años nos enamoró y no nos suelta ni nosotros a ella; la del soundtrack de nuestros amores, nuestras soledades, nuestros recuerdos y nuestros despechos.

"Shaki, Shaki, Shak...", dicen a todo pulmón una vez más las 65 mil gargantas que ésta y todas las noches que ha desquiciado y cautivado al Estadio GNP le gritan al verla pasar, al verla devorar el escenario y compartir su magia, sus conjuros, sus historias con todos ellos.

Así comienza la fiesta, la última de esta temporada en el monumental escenario que se ha vuelto su casa durante 13 noches.