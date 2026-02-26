Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Donald Trump ataca a Robert De Niro luego de que lo criticara públicamente: "es un enfermo y demente"

Donald Trump respondió a las declaraciones de Robert De Niro con insultos, reavivando su histórico enfrentamiento público.
jue 26 febrero 2026 09:27 AM
robert-de-niro-donald-trump.jpg
Donald Trump insultó a Robert De Niro tras críticas. (Getty Images)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump calificó este miércoles al legendario actor Robert De Niro de "enfermo y demente" después de que este instara a los estadounidenses a "resistir" a su administración.

Publicidad

Donald Trump ataca a Robert De Niro luego de que lo criticara públicamente

La estrella de Taxi Driver y El padrino es un crítico acérrimo del magnate republicano y aprovechó su discurso de aceptación del premio a toda una vida en el Festival de Cine de Cannes del año pasado para tachar al presidente de "filisteo".

"El trastornado Robert De Niro, otro enfermo y demente con, en mi opinión, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algunas de cuyas acciones son seriamente DELICTIVAS!", escribió el mandatario en una extensa publicación en su plataforma Truth Social.

Donald-Trump
La Casa Blanca justificó el video como un error. (Getty Images)

El presidente estadounidense también atacó en su mensaje a las legisladoras demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, a quienes llamó "lunáticas".

Publicidad

Los comentarios de Robert De Niro contra Donald Trump

Sus comentarios se produjeron después de que De Niro criticara al presidente en un podcast emitido el lunes, en el que dijo: "Todo el mundo tiene que mantenerse unido para sacarlos y volver a la normalidad".

"La historia es nuestro país, y Trump lo está destruyendo, y quién sabe cuáles son sus razones, pero es enfermizo", dijo el actor de 82 años en el programa The Best People with Nicolle Wallace.

2025 Exploring The Arts Family Dinner
Robert De Niro (Michael Loccisano/Getty Images)

"La gente tiene que resistir, resistir, resistir, resistir, resistir. Es la única manera", aseguró.

Publicidad

Tags

Donald Trump Robert De Niro

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

QuienFebrero

Publicidad