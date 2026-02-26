Se revela la causa de muerte de Katherine Short, hija del actor Martin Short

El pasado 24 de febrero se confirmó la muerte de Katherine Short, hija del famoso actor Martin Short, a los 42 años. De acuerdo con información de medios estadounidenses, las autoridades acudieron a su casa, ubicada en Hollywood Hills, luego de recibir una llamada de emergencia.
El cuerpo de la hija adoptiva del comediante y Nancy Dolman fue encontrado por el Departamento de Policía de Los Ángeles y los bomberos poco después de las 6:40 de la tarde y día después se confirmó que la mujer se quitó la vida.
Se revela la causa de muerte de Katherine Short, hija de Martin Short
Us Weeklyconfirmó, a través de registros en línea, que la muerte de Katherine Short fue declarada oficialmente como suicidio.
El representante de Martin Short confirmó la muerte de su hija a través de un comunicado. “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento”, señala un comunicado. “Katherine era querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, agregó.
Katherine Short estudió su licenciatura en la Universidad de Nueva York en 2006 y, posteriormente, obtuvo una maestría en Trabajo Social por la Universidad del Sur de California en 2010.
Ejerció como trabajadora social clínica con licencia en Los Ángeles y colaboró con la clínica Amae Health, donde participó en labores comunitarias, coordinación de grupos de apoyo familiar, programas de acompañamiento y sesiones de psicoterapia. Además, según diversos informes, también se involucró con la organización sin fines de lucro Bring Change to Mind, enfocada en combatir el estigma en torno a la salud mental.
Katherine Short no evidenció problemas antes de su fallecimiento
De acuerdo con testimonios de sus vecinos, Katherine Short no mostró signos de enfrentar problemas de salud mental antes de decidir quitarse la vida. “Katherine era una persona reservada, pero eso no significa que no fuera amigable. Era bastante extrovertida”, declaró una vecina a Us Weekly. Incluso aseguró que a veces la escuchaban y la veían reír con amigos en el porche delantero de su casa.
También señalaron que le encantaba hablar de libros y que claramente estaba orgullosa de su casa, decorándola de “formas divertidas y extravagantes”, agregó el vecino.“Ella colgó orgullosamente su bandera canadiense durante todo el año”, señaló.
La hija del comediante tuvo un perro de servicio que la ayudó con sus enfermedades mentales en los años previos a su muerte. En el sitio web profesional de Katherine compartió una foto y una biografía de su perro, Joni, a quien nombró en honor a la cantante Joni Mitchell.
Short se mantuvo la mayor parte del tiempo fuera del ojo público. Asistió a algunos eventos con su papá a lo largo de los años, incluyendo la fiesta del musical The Producers en 2003 y la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en 2011.
Martin Short adoptó a Katherine junto con su difunta esposa, Nancy Dolman, quien falleció en agosto de 2010 tras una batalla contra el cáncer de ovario. La pareja también adoptó a sus hijos Oliver, de 39 años, y Henry, de 36.