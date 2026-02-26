Se revela la causa de muerte de Katherine Short, hija del actor Martin Short

Katherine Short no evidenció problemas antes de su fallecimiento

De acuerdo con testimonios de sus vecinos, Katherine Short no mostró signos de enfrentar problemas de salud mental antes de decidir quitarse la vida. “Katherine era una persona reservada, pero eso no significa que no fuera amigable. Era bastante extrovertida”, declaró una vecina a Us Weekly. Incluso aseguró que a veces la escuchaban y la veían reír con amigos en el porche delantero de su casa.

También señalaron que le encantaba hablar de libros y que claramente estaba orgullosa de su casa, decorándola de “formas divertidas y extravagantes”, agregó el vecino.“Ella colgó orgullosamente su bandera canadiense durante todo el año”, señaló.

Katherine Short, Henry Short, Nancy Short, Martin Short y Oliver Short (Getty Images)

La hija del comediante tuvo un perro de servicio que la ayudó con sus enfermedades mentales en los años previos a su muerte. En el sitio web profesional de Katherine compartió una foto y una biografía de su perro, Joni, a quien nombró en honor a la cantante Joni Mitchell.

Short se mantuvo la mayor parte del tiempo fuera del ojo público. Asistió a algunos eventos con su papá a lo largo de los años, incluyendo la fiesta del musical The Producers en 2003 y la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en 2011.

Martin Short adoptó a Katherine junto con su difunta esposa, Nancy Dolman, quien falleció en agosto de 2010 tras una batalla contra el cáncer de ovario. La pareja también adoptó a sus hijos Oliver, de 39 años, y Henry, de 36.