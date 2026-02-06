Publicidad

Espectáculos

Alejandro Sanz habla sobre su mensaje de cumpleaños a Shakira y lo que realmente quiso decir

La felicitación de cumpleaños de Alejandro Sanz reavivó la atención sobre su relación conShakira, una amistad que no pasa desapercibida.
vie 06 febrero 2026 11:33 AM
Alejandro Sanz felicita a Shakira por su cumpleaños 49 (Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Liv)
Alejandro Sanz habla sobre su mensaje de cumpleaños a Shakira

Fue el pasado 2 de febrero, cuando el cantante español celebró el cumpleaños número 49 de Shakira con una publicación en Instagram que no pasó desapercibida. Junto a una imagen en la que ambos aparecen bailando sobre el escenario, Sanz escribió: “Bailar la vida, contigo, siempre. Mi Shaki, mi planeta favorito orbita otra vuelta al sol. Feliz cumple, amiga”, acompañado por un corazón rojo.

Las palabras desataron una nueva ola de comentarios y teorías entre sus seguidores.

Días después, durante una entrevista con la estación argentina La 100, Alejandro volvió a referirse a Shakira de una forma muy natural.

Sin esquivar el tema, explicó a qué se referían las palabras que usó en su felicitación y la describió con afecto y admiración.

“De este universo de artistas, sí, es mi planeta favorito. Con ella tengo una relación muy especial desde hace muchos años”, confesó.

Más allá del revuelo, Sanz también habló de la música que lo inspira. En la misma entrevista, expresó su cariño por los grandes referentes argentinos como Charly García, Fito Páez y Andrés Calamaro, y celebró el talento de las nuevas generaciones. “Tuve la oportunidad de grabar con Emilia y con Tini”, contó.

Las especulaciones sobre algo más que una amistad entre Alejandro Sanz y Shakira

La reciente felicitación de cumpleaños fue solo el último capítulo. En el pasado, gestos como un “te amo” dicho sobre el escenario o mensajes públicos cargados de cariño han alimentado las especulaciones de que su relación que va más allá de la amistad.

Por otra parte, la amistad de Shakira con Alejandro Sanz no es un vínculo reciente. La historia entre el español y la colombiana se ha construido a lo largo de casi dos décadas, marcada por colaboraciones icónicas como La Tortura y Te lo agradezco, pero no, y más recientemente Bésame, lanzada en 2025.

alejandro-sanz-shakira
Shakira y Alejandro Sanz. (Scott Gries/Getty Images)

Sin embargo, ni Alejandro ni Shakira han confirmado jamás una relación sentimental. Ambos han insistido en que lo que los une es una amistad profunda, basada en el respeto y la admiración mutua.

Mientras tanto, cada gesto entre Alejandro Sanz y Shakira sigue siendo visto con lupa. Porque cuando dos artistas comparten una conexión tan visible y genuina, las preguntas aparecen solas.

