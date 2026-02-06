Alejandro Sanz habla sobre su mensaje de cumpleaños a Shakira y lo que realmente quiso decir

Alejandro Sanz habla sobre su mensaje de cumpleaños a Shakira

Fue el pasado 2 de febrero, cuando el cantante español celebró el cumpleaños número 49 de Shakira con una publicación en Instagram que no pasó desapercibida. Junto a una imagen en la que ambos aparecen bailando sobre el escenario, Sanz escribió: “Bailar la vida, contigo, siempre. Mi Shaki, mi planeta favorito orbita otra vuelta al sol. Feliz cumple, amiga”, acompañado por un corazón rojo.

Alejandro Sanz felicita a Shakira por su cumpleaños 49

Las palabras desataron una nueva ola de comentarios y teorías entre sus seguidores.

Días después, durante una entrevista con la estación argentina La 100, Alejandro volvió a referirse a Shakira de una forma muy natural.

Sin esquivar el tema, explicó a qué se referían las palabras que usó en su felicitación y la describió con afecto y admiración.

“De este universo de artistas, sí, es mi planeta favorito. Con ella tengo una relación muy especial desde hace muchos años”, confesó.

Más allá del revuelo, Sanz también habló de la música que lo inspira. En la misma entrevista, expresó su cariño por los grandes referentes argentinos como Charly García, Fito Páez y Andrés Calamaro, y celebró el talento de las nuevas generaciones. “Tuve la oportunidad de grabar con Emilia y con Tini”, contó.