En 2014, Lindsay Lohan decidió mudarse a Dubái en busca de paz después de la ajetreada vida que llevó durante su época como actriz adolescente. En una entrevista, la actriz de Mean Girls recordó esos momentos de su vida, los cuales la cambiaron para siempre y describe como “abrumadores y absorbentes”, razón por la que decidió alejarse de la industria cinematográfica y televisiva por años.
Lindsay Lohan revela el doloroso motivo que la llevó a mudarse a Dubái
Lindsay Lohan habla sobre su adolescencia bajo la fama
Como parte de su portada para Vogue Arabia , Lindsay Lohan fue entrevistada y tocó el tema de cómo crecer siendo famosa le hizo daño al igual que a otras jóvenes que afrontaron su adolescencia durante una época donde los medios de comunicación eran muy intrusivos.
“Todo fue tan abrumador y absorbente”, describe Lindsay, quien se arrepiente de decisiones que tomó en ese momento: “Debería haber escuchado a mi mamá y papá y mudarme de regreso a Nueva York. Pero era joven y quería estar en Los Ángeles. Y no lo sabía. Así que sí, aunque mucho de eso fue divertido, fue difícil cuando era joven”.
La protagonista de Juego de Gemelas describió el crecer ante la fama como “un arma de doble filo” y, confesó, que continúa preguntándose por qué nadie la ayudó en ese momento: “Ahora miro hacia atrás y me pregunto '¿Por qué nadie fue y me sacó de allí, me protegió más?' No sabes cómo hacer eso tú misma cuando eres una adolescente”.
Lindsay, quien sufrió de adicciones, fue arrestada por conducir alcoholizada y padeció del acoso por parte de paparazis y medios de comunicación, decidió alejarse de Hollywood porque “ya no me divertía en el negocio".
“No encontraba papeles que me encantaran. No era la vida que quería vivir, ¿sabes? No era una vida real. Me alejó tanto que me mudé al otro lado del mundo. Y estoy muy contenta de haber seguido mi instinto”, así recuerda Lohan su decisión de mudarse a Dubái.
La vida de Lindsay Lohan en Dubái
Después de rehabilitarse y tener un nuevo comienzo, según CNN , Lindsay decidió protagonizar la obra de teatro Speed-the-plow en Londres para poder alejarse de su pasado. Ese mismo año, decidió mudarse a Dubái, que se convirtió en su residencia desde entonces y donde conoció a su marido, el financiero Bader Shammas.
“Estamos tan bien juntos porque él es muy tranquilo y yo soy como un petardo”, así describe Lindsay el equilibrio que existe en su relación. La pareja expandió su familia al dar a luz a su hijo Luai en julio de 2023.
Para Lohan, Dubái es su refugio de los paparazi y la farándula: “Estar en Dubái es muy relajante”, mencionó Lohan, quien agregó que “puedo pasar tiempo con mi familia. La ciudad me da la sensación de estar con lo más importante”.
“Es una gran bocanada de aire fresco tener que dejar de pensar demasiado en todo lo que haces cada segundo", dijo la actriz sobre la libertad que la privacidad de Dubái le da.
Desde que se mudó a Dubái, Lindsay Lohan se ha mantenido mayoritariamente fuera del ojo público, aunque ha retomado su carrera como actriz al aparecer en películas como Freakier Friday o Irish Wish que le permiten seguir su pasión sin descuidar su vida familiar.