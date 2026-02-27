Lindsay Lohan revela el doloroso motivo que la llevó a mudarse a Dubái

Lindsay Lohan habla sobre su adolescencia bajo la fama

Como parte de su portada para Vogue Arabia , Lindsay Lohan fue entrevistada y tocó el tema de cómo crecer siendo famosa le hizo daño al igual que a otras jóvenes que afrontaron su adolescencia durante una época donde los medios de comunicación eran muy intrusivos.

“Todo fue tan abrumador y absorbente”, describe Lindsay, quien se arrepiente de decisiones que tomó en ese momento: “Debería haber escuchado a mi mamá y papá y mudarme de regreso a Nueva York. Pero era joven y quería estar en Los Ángeles. Y no lo sabía. Así que sí, aunque mucho de eso fue divertido, fue difícil cuando era joven”.

Después del estreno de Mean Girls, la fama de Lindsay se catapultó. (Getty Images)

La protagonista de Juego de Gemelas describió el crecer ante la fama como “un arma de doble filo” y, confesó, que continúa preguntándose por qué nadie la ayudó en ese momento: “Ahora miro hacia atrás y me pregunto '¿Por qué nadie fue y me sacó de allí, me protegió más?' No sabes cómo hacer eso tú misma cuando eres una adolescente”.

Lindsay, quien sufrió de adicciones, fue arrestada por conducir alcoholizada y padeció del acoso por parte de paparazis y medios de comunicación, decidió alejarse de Hollywood porque “ya no me divertía en el negocio".

Lohan sufrió de adicciones durante su adolescencia. (Getty Images)

“No encontraba papeles que me encantaran. No era la vida que quería vivir, ¿sabes? No era una vida real. Me alejó tanto que me mudé al otro lado del mundo. Y estoy muy contenta de haber seguido mi instinto”, así recuerda Lohan su decisión de mudarse a Dubái.