El indiscreto comentario de Shakira a Alejandro Sanz frente a Candela Márquez

Sin embargo, esa confianza volvió a ponerlos en el centro de la conversación pública luego de que se difundiera un momento captado en el documental Cuando nadie me ve, dedicado a la vida del cantante español.

En una escena grabada en Miami, Shakira se reúne con Sanz y conoce a su entonces novia, la actriz Candela Márquez, momento en el que lanzó un comentario que no pasó desapercibido.

Durante el encuentro, la intérprete colombiana mencionó que sus hijos le habían dicho que la pareja de Alejandro se parece mucho a ella, una frase que para algunos usuarios en redes sociales resultó innecesaria o incómoda debido al contexto y a la presencia de Candela.

“Me dicen mis hijos ‘es igual a ti, la novia de Alejandro’”, comentó la barranquillera.

Aunque en el video no se percibe tensión evidente entre los involucrados, el momento fue ampliamente comentado y debatido en redes sociales.

Si bien la relación entre Alejandro Sanz y Candela Márquez ya llegó a su fin, el comentario quedó registrado y se convirtió en uno de los fragmentos más comentados del documental, demostrando que la amistad entre Shakira y el cantante español sigue generando conversación.