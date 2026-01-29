La relación entre Shakira y Alejandro Sanz es una de las amistades más conocidas y duraderas de la música latina. Forjada desde hace más de dos décadas y fortalecida por colaboraciones como La Tortura, Te lo Agradezco, Pero No y Bésame, la conexión entre ambos artistas ha sido siempre cercana, cómplice y visible tanto arriba como abajo de los escenarios.
El indiscreto comentario de Shakira a Alejandro Sanz frente a Candela Márquez
El indiscreto comentario de Shakira a Alejandro Sanz frente a Candela Márquez
Sin embargo, esa confianza volvió a ponerlos en el centro de la conversación pública luego de que se difundiera un momento captado en el documental Cuando nadie me ve, dedicado a la vida del cantante español.
En una escena grabada en Miami, Shakira se reúne con Sanz y conoce a su entonces novia, la actriz Candela Márquez, momento en el que lanzó un comentario que no pasó desapercibido.
Durante el encuentro, la intérprete colombiana mencionó que sus hijos le habían dicho que la pareja de Alejandro se parece mucho a ella, una frase que para algunos usuarios en redes sociales resultó innecesaria o incómoda debido al contexto y a la presencia de Candela.
“Me dicen mis hijos ‘es igual a ti, la novia de Alejandro’”, comentó la barranquillera.
Aunque en el video no se percibe tensión evidente entre los involucrados, el momento fue ampliamente comentado y debatido en redes sociales.
Si bien la relación entre Alejandro Sanz y Candela Márquez ya llegó a su fin, el comentario quedó registrado y se convirtió en uno de los fragmentos más comentados del documental, demostrando que la amistad entre Shakira y el cantante español sigue generando conversación.
La amistad de Shakira y Alejandro Sanz
El episodio reavivó el interés del público por la dinámica entre Shakira y Sanz, una relación que desde hace años ha sido objeto de especulación, especialmente por la química que ambos han mostrado en entrevistas y presentaciones. A ello se suman las comparaciones físicas que sus seguidores ya habían hecho entre Shakira y Candela Márquez.
La amistad entre Alejandro Sanz y Shakira es una de las más sólidas y reconocidas dentro de la industria musical en español.
Su vínculo comenzó a principios de los años 2000 y se consolidó en 2005 con el lanzamiento de La Tortura, una colaboración que no solo marcó un antes y un después en el pop latino, sino que también dejó ver la química y complicidad entre ambos artistas.
Desde entonces, han compartido escenarios, entrevistas y proyectos musicales, mostrando siempre una relación basada en el respeto, la admiración mutua y una conexión creativa constante.