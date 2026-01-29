Publicidad

Espectáculos

El éxito de 'Las Mujeres Ya No Lloran' lleva a Shakira a Japón

Tras el éxito de 'Las Mujeres Ya No Lloran' en América, Shakira anunció que su gira llegará a Japón, marcando una nueva etapa internacional del tour.
jue 29 enero 2026 07:44 PM
Shakira

Luego de arrasar en América con una gira que se convirtió en fenómeno de taquilla y conversación global, Shakira alista el siguiente gran paso de Las Mujeres Ya No Lloran y se presentará en Asia.

La cantante colombiana, que en 2025 reafirmó su poder de convocatoria como una de las figuras más sólidas de la industria musical, comienza a trazar la nueva ruta de su tour mundial, el mismo que ya hizo historia tanto por sus cifras como por la conexión emocional con millones de fans.

Tras meses de conciertos agotados y récords superados, la atención ahora se enfoca en nuevos territorios que, aunque antes parecían lejanos, hoy están más cerca que nunca.

Shakira en Japón con 'Las Mujeres Ya No Lloran'

Fue la propia Shakira quien prendió la emoción al confirmar que Japón figura entre los próximos destinos de su gira de conciertos.

A través de su cuenta de Instagram, y en el contexto de la promoción de "Zoo", canción que interpreta para Zootopia 2, la cantante explicó que el éxito del tema en ese país fue clave para considerar esta parada.

“De verdad espero verlos muy pronto con mi gira mundial en Japón”, comentó, antes de agradecer la cálida recepción que han tenido tanto la película como la canción.

Shakira-Concierto
La huella que deja 'Las Mujeres Ya No Lloran' World Tour

Las cifras hablan por sí solas. A lo largo de 2025, la barranquillera superó los 300 millones de dólares en recaudación y, según el ranking anual de Billboard, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour la posicionó como la artista latina con mayor audiencia en vivo.

En total, la gira acumuló ingresos por 327.4 millones de dólares, con 2.5 millones de boletos vendidos en 64 conciertos.

Con estos números, no resulta extraño que sus fans ya exijan fechas confirmadas en Europa y Asia.

Shakira-concierto
Asia, el próximo capítulo del tour de Shakira

Mientras Japón se convierte en la nueva novedad del tour, Shakira igualmente confirma su regreso al Medio Oriente, donde encabezará el festival Offlimits 2026 en Abu Dhabi el próximo 4 de abril.

Esta sería la primera vez que la cantante extiende su gira fuera del continente americano.

Shakira-Concierto
Mientras Asia comienza a tomar forma en el mapa de la gira de conciertos de Shakira, una cosa es clara: el fenómeno está lejos de terminar.

