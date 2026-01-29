El éxito de 'Las Mujeres Ya No Lloran' lleva a Shakira a Japón

Luego de arrasar en América con una gira que se convirtió en fenómeno de taquilla y conversación global, Shakira alista el siguiente gran paso de Las Mujeres Ya No Lloran y se presentará en Asia.

La cantante colombiana, que en 2025 reafirmó su poder de convocatoria como una de las figuras más sólidas de la industria musical, comienza a trazar la nueva ruta de su tour mundial, el mismo que ya hizo historia tanto por sus cifras como por la conexión emocional con millones de fans.

Tras meses de conciertos agotados y récords superados, la atención ahora se enfoca en nuevos territorios que, aunque antes parecían lejanos, hoy están más cerca que nunca.