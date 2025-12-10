Durante su concierto en Montevideo, Uruguay, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira vivió un momento inesperado y tenso: una fan le dio un fuerte jalón de pelo mientras la cantante se acercaba a la valla para saludar al público.
Fan agrede a Shakira en pleno concierto en Uruguay y no es la primera vez que pasa
Durante su concierto en Montevideo, Shakira vivió un momento incómodo que rápidamente se volvió viral: mientras interpretaba su éxito “BZRP Music Sessions, Vol. 53” y se inclinaba hacia las primeras filas del Estadio Centenario, una fan extendió la mano, agarró su pelo y la jaló con fuerza.
Sorprendida, la cantante retrocedió un paso, se llevó la mano al cabello y lanzó una mueca nerviosa sin interrumpir su actuación. Ajustó su pelo, respiró profundo y siguió cantando como si nada hubiera pasado.
El incidente generó un debate en redes sociales sobre los límites entre artistas y fans: mientras algunos usuarios reaccionaron con humor, otros criticaron el gesto, subrayando que la emoción de un concierto no puede motivar agresiones físicas.
Shakira es víctima de fanatismo extremo en pleno concierto en Argentina
A lo largo de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira ha sido víctima de algunos arranques, jalones y agresiones, probablemente sin intención, por parte de sus fans.
Uno de los desafortunados momentos que vivió la cantante fue en su presentación en Buenos Aires, el 9 de diciembre, cuando varios fans la jalonearon al acercarse al borde de las vallas mientras cantaba la canción "Loba".
El incidente fue captado en video y se viralizó rápidamente, desatando críticas hacia la conducta de algunos asistentes, quienes calificaron el acto como “acoso”. A pesar del jalón y del susto, Shakira mantuvo la calma y, con profesionalismo, continuó su espectáculo como si nada hubiera ocurrido.