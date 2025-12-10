Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Fan agrede a Shakira en pleno concierto en Uruguay y no es la primera vez que pasa

En su reciente concierto en Montevideo, una fan agarró con fuerza el pelo de Shakira; el momento fue captado en video, se viralizó rápidamente.
mié 10 diciembre 2025 02:31 PM
shakira-artista-latina-mas-taquillera-historia.png
Fuente: Getty Images. (Fuente: Getty Images.)

Durante su concierto en Montevideo, Uruguay, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira vivió un momento inesperado y tenso: una fan le dio un fuerte jalón de pelo mientras la cantante se acercaba a la valla para saludar al público.

Publicidad

Fan agrede a Shakira en pleno concierto en Uruguay y no es la primera vez que pasa

Durante su concierto en Montevideo, Shakira vivió un momento incómodo que rápidamente se volvió viral: mientras interpretaba su éxito “BZRP Music Sessions, Vol. 53” y se inclinaba hacia las primeras filas del Estadio Centenario, una fan extendió la mano, agarró su pelo y la jaló con fuerza.

Sorprendida, la cantante retrocedió un paso, se llevó la mano al cabello y lanzó una mueca nerviosa sin interrumpir su actuación. Ajustó su pelo, respiró profundo y siguió cantando como si nada hubiera pasado.

El incidente generó un debate en redes sociales sobre los límites entre artistas y fans: mientras algunos usuarios reaccionaron con humor, otros criticaron el gesto, subrayando que la emoción de un concierto no puede motivar agresiones físicas.

Publicidad

Shakira es víctima de fanatismo extremo en pleno concierto en Argentina

A lo largo de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira ha sido víctima de algunos arranques, jalones y agresiones, probablemente sin intención, por parte de sus fans.

Uno de los desafortunados momentos que vivió la cantante fue en su presentación en Buenos Aires, el 9 de diciembre, cuando varios fans la jalonearon al acercarse al borde de las vallas mientras cantaba la canción "Loba".

El incidente fue captado en video y se viralizó rápidamente, desatando críticas hacia la conducta de algunos asistentes, quienes calificaron el acto como “acoso”. A pesar del jalón y del susto, Shakira mantuvo la calma y, con profesionalismo, continuó su espectáculo como si nada hubiera ocurrido.

Publicidad

Tags

Shakira

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad