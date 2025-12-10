Fan agrede a Shakira en pleno concierto en Uruguay y no es la primera vez que pasa

Durante su concierto en Montevideo, Shakira vivió un momento incómodo que rápidamente se volvió viral: mientras interpretaba su éxito “BZRP Music Sessions, Vol. 53” y se inclinaba hacia las primeras filas del Estadio Centenario, una fan extendió la mano, agarró su pelo y la jaló con fuerza.

Sorprendida, la cantante retrocedió un paso, se llevó la mano al cabello y lanzó una mueca nerviosa sin interrumpir su actuación. Ajustó su pelo, respiró profundo y siguió cantando como si nada hubiera pasado.

¡BUENAS MADRUGADAS! 🤗



¡Ups! A Shakira le jalaron los cabellos en Montevideo! 😱

Su reacción quedó registrado para la historia 😁@shakira



Sinned 👀 pic.twitter.com/xcYKtPhSKb — Run Run TV 👀 (@SinnedTV) December 7, 2025

El incidente generó un debate en redes sociales sobre los límites entre artistas y fans: mientras algunos usuarios reaccionaron con humor, otros criticaron el gesto, subrayando que la emoción de un concierto no puede motivar agresiones físicas.