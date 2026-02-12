Shakira presume el regalo de cumpleaños que siempre quiso y, por fin, llegó a su casa

Shakira presume sus regalos de cumpleaños

Sin embargo, los festejos no han terminado; Shakira sigue recibiendo muestras de cariño por su cumpleaños, regalos que no ha dudado en compartir en redes sociales. Emocionada, hizo partícipes a sus casi 96 millones de seguidores en Instagram al mostrar dos especiales presentes que recibió.

Shakira (Instagram)

El primero de los regalos fue algo que la colombiana siempre había deseado tener en su casa y que por fin se hizo realidad. Se trata de un piano que la marca Yamaha le envió directamente a su hogar. El instrumento, de color blanco y perteneciente a la serie U, fue colocado en la estancia, junto a la chimenea, convirtiéndose en una pieza especial dentro de su residencia.

"¡Miren lo que me regaló Yamaha para mi cumple!", escribió la cantante posando junto al instrumento. "¡¡Por fin tengo un piano de verdad en casa!!", agregó junto a las imágenes en la que aparece con un look rojo y su cabello rubio.

Shakira (Instagram)

Pero ese no fue el único detalle que recibió Shakira esta semana. A su casa también llegó una tarjeta especial que conmemora el importante recorrido de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, con la que ha visitado distintos países de Latinoamérica.

"Esta nota tan linda, celebrando el año desde que empezó la gira", se le escucha decir a Shakira en un clip para después mostrar la tarjeta. "La loba lleva un año preservando el fuego, dándole un hogar a la manada. El camino se hace andando y hoy hace un año que empezaste a caminar, con cada vez menos lágrimas y más alegrías. Y nosotros te seguimos al son de tu música", se puede leer en la nota firmada por Maite.