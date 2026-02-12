Shakira presume el regalo de cumpleaños que siempre quiso y, por fin, llegó a su casa

El pasado 2 de febrero, Shakiracelebró su cumpleaños número 49 de la forma que más disfruta, rodeada de su familia y, más tarde, compartiendo la celebración con sus fans durante los conciertos de su gira por Latinoamérica.
Más de una semana después de esa fecha tan especial, la artista colombiana continúa sumando éxitos con su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, llenando estadios en cada ciudad que visita y dejando a su público con un gran sabor de boca al cantar junto a ella todos sus éxitos.
Shakira presume sus regalos de cumpleaños
Sin embargo, los festejos no han terminado; Shakirasigue recibiendo muestras de cariño por su cumpleaños, regalos que no ha dudado en compartir en redes sociales. Emocionada, hizo partícipes a sus casi 96 millones de seguidores en Instagram al mostrar dos especiales presentes que recibió.
El primero de los regalos fue algo que la colombiana siempre había deseado tener en su casa y que por fin se hizo realidad. Se trata de un piano que la marca Yamaha le envió directamente a su hogar. El instrumento, de color blanco y perteneciente a la serie U, fue colocado en la estancia, junto a la chimenea, convirtiéndose en una pieza especial dentro de su residencia.
"¡Miren lo que me regaló Yamaha para mi cumple!", escribió la cantante posando junto al instrumento. "¡¡Por fin tengo un piano de verdad en casa!!", agregó junto a las imágenes en la que aparece con un look rojo y su cabello rubio.
Pero ese no fue el único detalle que recibió Shakira esta semana. A su casa también llegó una tarjeta especial que conmemora el importante recorrido de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, con la que ha visitado distintos países de Latinoamérica.
"Esta nota tan linda, celebrando el año desde que empezó la gira", se le escucha decir a Shakira en un clip para después mostrar la tarjeta. "La loba lleva un año preservando el fuego, dándole un hogar a la manada. El camino se hace andando y hoy hace un año que empezaste a caminar, con cada vez menos lágrimas y más alegrías. Y nosotros te seguimos al son de tu música", se puede leer en la nota firmada por Maite.
Shakira muestra su habilidad al tocar la armónica
Junto con la tarjeta, Shakiratambién recibió otro obsequio ligado a la música: una armónica en versión miniatura, que comenzó a tocar apenas la tuvo en sus manos: “Ohhh!! Que bonita nota de Maite… un año de vida más y un año de gira dándonos lo mejor a toda su manada. Auuu!!”, escribió.
"Esta es la mini armónica que me regaló mi amiga Maite, que más que mi amiga es mi hermana, y esta nota tan linda", se la escucha de fondo a Shakira mientras la muestra el instrumento.
Ohhh!! Que bonita nota de Maite…un año de vida más y un año de gira dándonos lo mejor a toda su manada. Auuu!! 🐺❤️ pic.twitter.com/oxxWv06hIi