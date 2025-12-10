Quiénes son Milan y Sasha, los hijos de Shakira que ya conquistan escenarios

Shakira tiene dos hijos: Milan Piqué Mebarak (nacido el 22 de enero de 2013) y Sasha Piqué Mebarak (nacido el 29 de enero de 2015). Ambos nacieron en Barcelona, de donde es originario el futbolista Gerard Piqué, papá de ambos.
Actualmente, Milan tiene 12 años y Sasha 10 y a su corta edad ya han debutado sobre el escenario con éxito. Su primera aparición en un concierto ocurrió este 9 de diciembre cuando acompañaron a su famosa mamá en la interpretación de Acrósticoen Argentina.
Aunque se creía que ella interpretaría sola la famosa canción, pocos segundos después aparecieron sus hijos entre gritos y la euforia del público. Visiblemente orgullosa, la colombiana disfrutó de la actuación de sus hijos, quienes confirmaron que tienen vena artística.
Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Piqué
Tras la separación pública entre Shakira y Gerard Piqué en 2022, la pareja llegó a un acuerdo de custodia provisional y, desde entonces, los niños han pasado buena parte de su vida con la cantante en Estados Unidos: la familia se mudó a Miami para comenzar una nueva etapa y darles más estabilidad fuera del foco mediático de Barcelona.
Aunque están creciendo bajo la protección mediática que la cantante exige, Milan y Sasha han aparecido en público en algunos compromisos de ella: alfombras rojas y premios (fueron vistos acompañando a Shakira en los Grammys y en estrenos recientes), y se han coordinado con la colombiana en apariciones públicas que confirman su interés por la música.
En cuanto a sus actividades y gustos, fuentes cercanas y reportes de prensa señalan que Milan practica fútbol, toca piano y compone pequeñas piezas. Por su parte, Sasha ha mostrado interés por deportes como el surf y el karate y también por actividades creativas (incluso firmó un diseño para una de las canciones de su madre cuando era más chico). Ambos han participado en proyectos ligados a la carrera de Shakira: grabaciones en estudio y cameos.
A qué escuela van los hijos de Shakira
Los niños han asistido a colegios privados —reportes señalan que el colegio en Barcelona donde estudiaron es exclusivo y con colegiaturas elevadas— y, tras la mudanza, Shakira ha declarado públicamente que la adaptación escolar en Miami, Estados Unidos, fue importante para ella y que prioriza que tengan un entorno “normal” y seguro.
Milan y Sasha van al Miami Country Day School en Florida, un colegio privado y exclusivo en Estados Unidos, conocido por su alta calidad educativa y por tener entre sus estudiantes a hijos de celebridades como Jennifer López y Tom Brady.
Fútbol en los genes
El fútbol no solo forma parte del apellido Piqué, sino también de su rutina. Milan ha mostrado un interés real por el deporte desde pequeño: jugó en las categorías inferiores del FC Barcelona Escola, el programa de formación del club donde su padre fue capitán. En Miami, Milan continuó entrenando y, según reportes locales, se integró a equipos juveniles en ligas privadas de Florida.
Por su parte, Sasha también ha seguido los pasos de su hermano. En 2021, fue captado jugando en entrenamientos de la misma escuela y, más recientemente, se le ha visto practicando surf y artes marciales, aunque el balón sigue presente en casa.
Shakira ha contado en entrevistas que sus hijos “aman el fútbol tanto como su padre”, pero que ella procura que no sientan presión por seguir una carrera profesional en el deporte.
El papel de Gerard Piqué en esa formación deportiva ha sido clave. Fuentes cercanas y declaraciones del propio exjugador confirman que mantiene contacto frecuente con sus hijos y que suele asistir a sus partidos cuando las fechas coinciden con sus visitas. En entrevistas, Piqué ha mencionado que su prioridad es “ser un padre presente”, y que el fútbol, más que una herencia, es una manera de conectar con ellos.