Quiénes son Milan y Sasha, los hijos de Shakira que ya conquistan escenarios

A qué escuela van los hijos de Shakira

Los niños han asistido a colegios privados —reportes señalan que el colegio en Barcelona donde estudiaron es exclusivo y con colegiaturas elevadas— y, tras la mudanza, Shakira ha declarado públicamente que la adaptación escolar en Miami, Estados Unidos, fue importante para ella y que prioriza que tengan un entorno “normal” y seguro.

Shakira y sus hijos Sasha y Milan (Instagram/Shakira )

Milan y Sasha van al Miami Country Day School en Florida, un colegio privado y exclusivo en Estados Unidos, conocido por su alta calidad educativa y por tener entre sus estudiantes a hijos de celebridades como Jennifer López y Tom Brady.

Fútbol en los genes

El fútbol no solo forma parte del apellido Piqué, sino también de su rutina. Milan ha mostrado un interés real por el deporte desde pequeño: jugó en las categorías inferiores del FC Barcelona Escola, el programa de formación del club donde su padre fue capitán. En Miami, Milan continuó entrenando y, según reportes locales, se integró a equipos juveniles en ligas privadas de Florida.

Por su parte, Sasha también ha seguido los pasos de su hermano. En 2021, fue captado jugando en entrenamientos de la misma escuela y, más recientemente, se le ha visto practicando surf y artes marciales, aunque el balón sigue presente en casa.

Shakira ha contado en entrevistas que sus hijos “aman el fútbol tanto como su padre”, pero que ella procura que no sientan presión por seguir una carrera profesional en el deporte.

El papel de Gerard Piqué en esa formación deportiva ha sido clave. Fuentes cercanas y declaraciones del propio exjugador confirman que mantiene contacto frecuente con sus hijos y que suele asistir a sus partidos cuando las fechas coinciden con sus visitas. En entrevistas, Piqué ha mencionado que su prioridad es “ser un padre presente”, y que el fútbol, más que una herencia, es una manera de conectar con ellos.