Gerard Piqué protagoniza un momento incómodo mientras suena la 'Session 53' de Shakira y Bizarrap

Gerard Piqué ignora burla en plena calle

El exjugador del FC Barcelona caminaba por las calles acompañado de varios amigos cuando un automóvil con varias jóvenes se detuvo cerca de él. Al reconocerlo, decidieron subir el volumen de la canción y cantarla con entusiasmo, generando un ambiente de burla dirigido al empresario.

Gerard Piqué (Especial)

Ante la situación, Gerard Piqué optó por no reaccionar. Continuó su camino con la cabeza baja y el rostro cubierto con una capucha, mientras sus acompañantes observaban el momento sin intervenir. Su actitud reflejó la incomodidad del episodio y la forma en la que ha decidido manejar este tipo de confrontaciones públicas.



Las imágenes circularon rápidamente en plataformas digitales, donde el ex de Shakira volvió a convertirse en tema de conversación, memes y comentarios. El hecho confirma que, a casi tres años de su separación, el impacto mediático de la ruptura sigue presente.