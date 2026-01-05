Gerard Piqué volvió a verse envuelto en una situación incómoda en público, esta vez en Ceuta, luego de que un grupo de jóvenes lo ridiculizara reproduciendo a todo volumen la “Session 53” de Bizarrap junto a Shakira, tema ampliamente identificado como una indirecta hacia el exfutbolista. El episodio fue grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Gerard Piqué protagoniza un momento incómodo mientras suena la 'Session 53' de Shakira y Bizarrap
Gerard Piqué ignora burla en plena calle
El exjugador del FC Barcelona caminaba por las calles acompañado de varios amigos cuando un automóvil con varias jóvenes se detuvo cerca de él. Al reconocerlo, decidieron subir el volumen de la canción y cantarla con entusiasmo, generando un ambiente de burla dirigido al empresario.
Ante la situación, Gerard Piqué optó por no reaccionar. Continuó su camino con la cabeza baja y el rostro cubierto con una capucha, mientras sus acompañantes observaban el momento sin intervenir. Su actitud reflejó la incomodidad del episodio y la forma en la que ha decidido manejar este tipo de confrontaciones públicas.
@ivanphernandez1 Le pusieron el himno a #pique ! Una chica le puso la #session53 a #gerardpique #viral #fyp ♬ sonido original - I V Á N (Shakifan) 🌀
Las imágenes circularon rápidamente en plataformas digitales, donde el ex de Shakira volvió a convertirse en tema de conversación, memes y comentarios. El hecho confirma que, a casi tres años de su separación, el impacto mediático de la ruptura sigue presente.
La ruptura que aún persigue a Gerad Piqué
Cabe recordar que Shakira y Piqué anunciaron su separación en junio de 2022, tras más de una década de relación y dos hijos en común. Poco después, se hizo pública la relación del exfutbolista con Clara Chía, lo que desató una ola de críticas y especulaciones.
La “Session 53” no solo fue un éxito musical, sino también un fenómeno cultural que marcó la narrativa de la ruptura. Sus letras directas con referencias a Piqué la convirtieron en un símbolo de empoderamiento para los seguidores de la cantante y en un recordatorio constante para el exfutbolista, quien continúa enfrentando episodios como el ocurrido en Ceuta.
Este nuevo incidente evidencia que Gerard Piqué sigue siendo blanco de burlas relacionadas con su pasado sentimental y que la música de Shakira continúa siendo utilizada como forma de expresión popular, mientras él prefiere mantenerse al margen y no reaccionar públicamente.