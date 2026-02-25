Benny Blanco, esposo de Selena Gomez, recibe críticas por mostrar falta de higiene en sus pies en su nuevo podcast

Los pies sucios de Benny Blanco y otros detalles desatan polémica en redes sociales

El polémico momento ocurrió durante la primera emisión del programa, que fue lanzado el 24 de febrero y que combina entrevistas, charlas y convivencia entre Benny Blanco y sus coanfitriones.

En un punto de la grabación, el productor aparece recostado en un sofá con los pies descalzos al descubierto, y usuarios de internet notaron que los talones y dedos de sus pies se ven cubiertos de suciedad.

Benny Blanco, esposo de Selena Gomez, impactó al dejar sus pies sucios en su nuevo podcast (Podcast / Friends Keep Secrets )

Además de esto, otro instante que encendió las reacciones fue cuando el esposo de Selena Gomez, ya cómodo en el sofá, deliberadamente dejó escapar una flatulencia frente a los micrófonos, bromeando con que quizás el audio lo captaría.

Ese gesto, que pudo haber sido humorístico, para muchos fue simplemente grotesco y reforzó las críticas respecto a su comportamiento.