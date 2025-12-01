Selena Gomez y Benny Blanco conquistan las redes bailando al ritmo de “El Tucanazo”

Selena Gomez y Benny Blancovolvieron a conquistar internet, pero esta vez no fue con una canción o un nuevo álbum, sino con sus pasos de baile.
La cantante y el productor musical volvieron a demostrar por qué se han convertido en una de las parejas favoritas de Hollywood. Este fin de semana, ambos se hicieron virales luego de que circulara un video en el que aparecen bailando “El Tucanazo”, el clásico de Los Tucanes de Tijuana.
Selena Gomez y Benny Blanco bailan “El Tucanazo” de Los Tucanes de Tijuana
Selena Gomez y Benny Blanco se volvieron virales después de ser captados bailando “El Tucanazo”, el icónico tema de la agrupación Los Tucanes de Tijuana, un momento que también dejó ver la conexión de la cantante con sus raíces mexicanas.
Las imágenes muestran a la empresaria y al productor disfrutando del ambiente con total naturalidad, moviéndose al ritmo del famoso tema y compartiendo miradas cómplices que desataron una serie de divertidas reacciones en redes sociales.
Aparentemente, el evento se realizó en el conocido Los Candiles Night Club, un espacio con música en vivo y ambiente latino, ubicado en Los Ángeles, pues en varias fotografías y videos aparece el logo del local.
Gomez, vestida con un vestido blanco con pedrería y flecos en las mangas, encabezó el baile, mientras que Blanco, con un estilo relajado, intentaba seguir sus pasos.
Selena Gomez y Benny Blanco se divierten lejos del glamour
La pareja aprovechó la ocasión para relajarse y divertirse lejos del glamour de las alfombras rojas. Su espontaneidad y cercanía con las demás personas que se encontraban en el lugar rápidamente llamaron la atención, especialmente cuando Selena se animó a bailar también al ritmo de su éxito “Love You Like A Love Song”.
Con este momento viral, Selena Gomez continúa mostrando la versión más auténtica y alegre de su vida personal, mientras que Benny Blanco reafirma lo bien que se complementan como pareja, dentro y fuera del escenario.
Selena Gomez nació el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas, pero siempre ha mantenido una fuerte conexión con sus raíces mexicanas. Su papá, Ricardo Gomez, proviene de una familia de origen mexicano.
Sus abuelos, Mary y Ricardo Gomez, nacieron en Guadalajara, Jalisco, y vivieron en Monterrey, Nuevo León, antes de mudarse a Estados Unidos. Ellos fueron quienes le transmitieron gran parte de la cultura mexicana a la cantante. Por eso, no sorprende que Selena disfrute participar en celebraciones y bailes donde se escucha música regional mexicana, incluyendo temas de grupos como Los Tucanes de Tijuana.