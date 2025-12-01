Selena Gomez y Benny Blanco conquistan las redes bailando al ritmo de “El Tucanazo”

Selena Gomez y Benny Blanco bailan “El Tucanazo” de Los Tucanes de Tijuana

Selena Gomez y Benny Blanco se volvieron virales después de ser captados bailando “El Tucanazo”, el icónico tema de la agrupación Los Tucanes de Tijuana, un momento que también dejó ver la conexión de la cantante con sus raíces mexicanas.

Las imágenes muestran a la empresaria y al productor disfrutando del ambiente con total naturalidad, moviéndose al ritmo del famoso tema y compartiendo miradas cómplices que desataron una serie de divertidas reacciones en redes sociales.

Benny Blanco y Selena Gomez (Instagram)

Aparentemente, el evento se realizó en el conocido Los Candiles Night Club, un espacio con música en vivo y ambiente latino, ubicado en Los Ángeles, pues en varias fotografías y videos aparece el logo del local.

Gomez, vestida con un vestido blanco con pedrería y flecos en las mangas, encabezó el baile, mientras que Blanco, con un estilo relajado, intentaba seguir sus pasos.