Karla Sofía Gascón explica por qué no fue a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

¿Por qué Karla Sofía Gascón no fue a la boda de Selena Gomez?

Entre los asistentes a la ceremonia no solo estuvieron familiares de la pareja, también asistieron celebridades como Zoe Saldaña y Édgar Ramírez, con quienes protagonizó la cinta Emilia Pérez, sin embargo, la protagonista, Karla Sofía Gascón , no estuvo presente.

Karla Sofia Gascon y Selena Gomez (Getty Images)

Ahora, a casi dos meses de la boda de Selena Gomez con Benny Blanco , la actriz española explicó el motivo por el cual no pudo asistir a la boda de su compañera.

“A la boda no he ido. Yo estoy trabajando”, expresó la intérprete a un reportero durante su paso por la alfombra roja de los premios Los40 Music Awards que se celebraron hace unos días en Valencia, España.



Gascón explicó que debido a su intenso ritmo de trabajo que ni siquiera puede ir a las bodas de su familia y bromeó al decir que si tuviera que aportar algo a la boda de la estrella de Only Murders in the Building se quedaría en la ruina.

“No voy ni a las de mi familia porque tengo que acojinar, imaginate si tengo que pagar en la de Selena, me arruino”, dijo antes de retirarse del lugar.