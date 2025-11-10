Karla Sofía Gascón explica por qué no fue a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

La cantante y el productor musical se casaron el sábado 27 de septiembre de 2025 en una íntima ceremonia que se celebró en Sea Crest Nursery en Santa Bárbara, California, rodeados de alrededor de 170 invitados.
¿Por qué Karla Sofía Gascón no fue a la boda de Selena Gomez?
Entre los asistentes a la ceremonia no solo estuvieron familiares de la pareja, también asistieron celebridades como Zoe Saldaña y Édgar Ramírez, con quienes protagonizó la cinta Emilia Pérez, sin embargo, la protagonista, Karla Sofía Gascón, no estuvo presente.
Ahora, a casi dos meses de la boda de Selena Gomez con Benny Blanco, la actriz española explicó el motivo por el cual no pudo asistir a la boda de su compañera.
“A la boda no he ido. Yo estoy trabajando”, expresó la intérprete a un reportero durante su paso por la alfombra roja de los premios Los40 Music Awards que se celebraron hace unos días en Valencia, España.
Gascón explicó que debido a su intenso ritmo de trabajo que ni siquiera puede ir a las bodas de su familia y bromeó al decir que si tuviera que aportar algo a la boda de la estrella de Only Murders in the Building se quedaría en la ruina.
“No voy ni a las de mi familia porque tengo que acojinar, imaginate si tengo que pagar en la de Selena, me arruino”, dijo antes de retirarse del lugar.
Karla Sofía Gascón niega haber insultado a Selena Gomez
A principios de este año, Selena Gomez y Karla Sofía Gascónenfrentaron rumores de una supuesta enemistad después de que la actriz española supuestamente llamara a la cantante "rata rica" en un tweet de 2022 que salió a la luz junto a otros comentarios racistas que hizo en años pasados.
Según Latin Times, Gascón estaba comentando sobre el reencuentro de Gomez con la esposa de su exnovio Justin Bieber, Hailey Bieber, en la Gala Anual del Museo de la Academia de 2022: “Es una rata rica que se hace la pobre siempre que puede y nunca dejará de molestar a su exnovio y a su esposa”, dice textualmente el supuesto tuit.
Sin embargo, en una entrevista con CNN en Español, la artista española de 52 años ofreció disculpas por sus antiguas publicaciones, pero negó haber insultado a Selena Gomez: “Eso no es mío, por supuesto. Nunca he hablado nada sobre mi colega. Jamás me referiría a ella de esa manera”, declaró.
La actriz recalcó que la difusión de esos mensajes podría formar parte de una campaña para dañar sus posibilidades de ganar el Oscar como mejor actriz.
El pasado 2 de marzo, durante la 97a edición de los Premios Oscar, Karla Sofía Gascón se acercó a saludar a Selena Gomez, quien respondió de forma amable a su saludo con un beso en la mejilla, dejando atrás cualquier rumor sobre una posible enemistad.