¿Quién es Benny Blanco, el esposo de Selena Gomez?

El esperado día llegó: El pasado sábado 27 de septiembre Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en California. Fue una ceremonia llena de románticos detalles en la que estuvieron presentes su familia más cercana y sus mejores amigos, entre ellos la mismísima Taylor Swift.

El cuento de hadas de la cantante y el productor musical inició a mediados de 2023, aunque hicieron pública su relación en diciembre de ese mismo año. Después de algunos meses de noviazgo, en diciembre de 2024 Benny Blanco le pidió matrimonio a Selena con un anillo de diamante en forma de marquise y ella anunció el compromiso en Instagram con la frase “Forever begins now…” acompañada de imágenes del momento.

Aunque su historia como marido y mujer apenas comienza, Benny y Selena tienen una larga historia juntos, incluso llegaron a trabajar en proyectos previo a que iniciara su romance. Te contamos todo sobre él.