Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

¿Quién es Benny Blanco, el esposo de Selena Gomez?

Tras un año de relación, Selena Gomez y Benny Blanco anunciaron su compromiso.
lun 29 septiembre 2025 09:19 AM
boda-selena-benny.jpg
Selena Gomez y Benny Blanco se casaron el 27 de septiembre de 2025 en California, en una ceremonia íntima pero llena de estrellas de la música y Hollywood. (Instagram)

El esperado día llegó: El pasado sábado 27 de septiembre Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en California. Fue una ceremonia llena de románticos detalles en la que estuvieron presentes su familia más cercana y sus mejores amigos, entre ellos la mismísima Taylor Swift.

El cuento de hadas de la cantante y el productor musical inició a mediados de 2023, aunque hicieron pública su relación en diciembre de ese mismo año. Después de algunos meses de noviazgo, en diciembre de 2024 Benny Blanco le pidió matrimonio a Selena con un anillo de diamante en forma de marquise y ella anunció el compromiso en Instagram con la frase “Forever begins now…” acompañada de imágenes del momento.

Aunque su historia como marido y mujer apenas comienza, Benny y Selena tienen una larga historia juntos, incluso llegaron a trabajar en proyectos previo a que iniciara su romance. Te contamos todo sobre él.

Publicidad

¿Quién es Benny Blanco, el esposo de Selena Gomez?

Benjamin Joseph Levin, mejor conocido como Benny Blanco, nació en Reston, Virginia, en 1988. Aunque hasta hace unos años era solo un adolescente grabando beats en su cuarto, hoy tiene una de las trayectorias más exitosas de la música pop, pues ha sido la mente detrás de más de 30 sencillos número uno en Billboard y ha colaborado con artistas como Rihanna, Katy Perry, Ed Sheeran, Justin Bieber, The Weeknd y Maroon 5. Su sello es simple pero efectivo: sabe detectar el pulso de la cultura pop y transformarlo en canciones que se vuelven himnos.

selena-gomez-esposo.jpg
Selena Gomez y Benny Blanco se casaron el 27 de septiembre de 2025 en California, en una ceremonia íntima pero llena de estrellas de la música y Hollywood. (Instagram)

A pesar de la fama y la fortuna que ha cosechado como productor musical de grandes estrellas, Benny siempre ha proyectado una personalidad desenfadada y auténtica. Fan de los looks cómodos y con un sentido del humor peculiar, nunca buscó brillar en el spotlight… hasta que encontró el amor.

Selena Gomez y Benny Blanco
Selena Gomez y Benny Blanco (Instagram)

En diciembre de 2023, Selena Gomez confirmó lo que hasta entonces eran rumores: su corazón tenía dueño, y ese era Benny Blanco. Desde entonces, el productor pasó de ser “el genio anónimo de los hits” a uno de los nombres más buscados en la prensa internacional. Desde entonces las redes sociales de ambos se llenaron de románticos posts y en diciembre de 2024 llegó el esperado compromiso hasta que, finalmente, este 27 de septiembre de 2025 se dieron el “sí, acepto” en California.

Publicidad

Benny Blanco, el más grande apoyo de Selena Gomez

Hoy, Benny Blanco es mucho más que el creador de éxitos pop: es el esposo de Selena Gomez y parte de una de las parejas más mediáticas de la industria. Desde que están juntos ambos han crecido tanto personal como profesionalmente. “Ahora adoro el suelo por donde ella camina. No hay ego entre nosotros. Ella reza para que yo gane, yo rezo para que ella gane. Y despierto cada mañana pensando: ‘¿Cómo puedo hacer su vida mejor?’”, declaró Benny sobre la estabilidad en su relación.

boda-selena.jpg
Selena Gomez y Benny Blanco se casaron el 27 de septiembre de 2025 en California, en una ceremonia íntima pero llena de estrellas de la música y Hollywood. (Instagram)

“Sé lo que ella necesita para triunfar. No voy a ser un imbécil, no voy a dejar de escribirle. Ella no necesita mucho; es de las personas más fáciles del mundo", añadió.

Por irónico que parezca, Benny Blanco es el productor con quien Selena Gomez trabajó en el sencillo Single Soon, en el que habla precisamente de disfrutar la soledad cuando termina una relación de pareja.

Benny Blanco el nuevo novio de Selena Gomez
Aunque no mostró su cara, Selena Gomez publicó su primera foto junto a Benny Blanco en sus historias de Instagram (Instagram)

Publicidad

Tags

Selena Gomez

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad