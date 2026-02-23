Rebecca Gayheart, actriz y viuda de Eric Dane, habló por primera vez desde el fallecimiento del actor, ocurrida el pasado 19 de febrero tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y agradeció públicamente las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido de fans, amigos y colegas.
Esposa de Eric Dane habla por primera vez tras la muerte del actor
Esposa de Eric Dane habla por primera vez tras la muerte del actor
A través de sus historias en Instagram, Rebecca Gayheart compartió un emotivo mensaje en el que expresó estar “profundamente conmovida” por la “avalancha de amor y apoyo” que ha llegado a su familia en este difícil momento.
“No hay palabras para expresar nuestra gratitud”, escribió, junto a una imagen que con fotografías familiares, flores y velas encendidas en memoria del actor.
“De verdad nos están sosteniendo durante este momento tan difícil”, añadió, destacando cómo estos gestos han ayudado a ella y a sus dos hijas, Billie y Georgia de 15 y 13 años respectivamentes.
Rebecca Gayheart retiró la solicitud de divorcio tras el diagnóstico de ELA de Eric Dane
Antes de enfrentar juntos la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Rebecca Gayheart y Eric Dane estaban en proceso de divorcio tras más de una década de matrimonio, una separación que había quedado en pausa desde 2018.
Sin embargo, en marzo de 2025, poco antes de que Dane hiciera público su diagnóstico, Gayheart sorprendió al solicitar formalmente el archivo de la demanda de divorcio, para priorizar la unidad familiar frente a la enfermedad.
Aunque ambos habían vivido separados y hasta mantenido otras relaciones, la pareja mantuvo una relación cercana como padres de sus dos hijas.
Gayheart ha descrito esta decisión no como una reconciliación romántica, sino como un acto de amor y responsabilidad familiar, acercándose a Dane en sus últimos meses para apoyarlo y acompañarlo junto a sus hijas.