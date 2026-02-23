Esposa de Eric Dane habla por primera vez tras la muerte del actor

A través de sus historias en Instagram, Rebecca Gayheart compartió un emotivo mensaje en el que expresó estar “profundamente conmovida” por la “avalancha de amor y apoyo” que ha llegado a su familia en este difícil momento.

“No hay palabras para expresar nuestra gratitud”, escribió, junto a una imagen que con fotografías familiares, flores y velas encendidas en memoria del actor.

“De verdad nos están sosteniendo durante este momento tan difícil”, añadió, destacando cómo estos gestos han ayudado a ella y a sus dos hijas, Billie y Georgia de 15 y 13 años respectivamentes.