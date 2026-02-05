Publicidad

Belleza

Hailey Bieber y Selena Gomez organizan los viajes más top con sus líneas de beauty y están llenando todo TikTok

Nieve, montañas, cuidado de la piel y mucho beauty en los viajes organizados por las líneas de belleza Rhode y Rare Beauty.
jue 05 febrero 2026 07:22 PM
Hailey Bieber y Selena Gomez
Hailey Bieber y Selena Gomez organizaron viajes con sus líneas de belleza, Rhode y Rare Beauty, para presentar sus nuevos productos (Instagram)

Dos escenarios: Nueva York y Montana; dos hoteles lujosos, uno con pequeñas cabañas para sentirte parte de la naturaleza y otro, con vista a las montañas, y finalmente, dos marcas que han hecho de sus brand trips el contenido que llena hoy las redes sociales.

Rare Beauty y Rhode, las firmas de belleza de Selena Gomez y Hailey Bieber, han organizado dos viajes para anunciar nuevos lanzamientos y campañas, y te contamos todo lo que hay detrás de cada uno.

Rhode: Snow Club

La marca de Hailey Bieber decidió armar un viaje a Big Sky, Montana, para celebrar el lanzamiento de sus productos más recientes: una mascarilla llamada Caffeine Reset, que desinflama y despierta la piel y el nuevo tratamiento de labios, Peptide Lip Boost, que promueve la circulación para unos labios con volumen.

rhode
Rhode celebró en grande sus nuevos lanzamientos con un brand trip. (via Instagram (@paigelorenze))

Este paraíso invernal está abierto a todo el público que visite las montañas del 4 al 8 de febrero, con una pop up en medio de las pistas de esquiar, además de otras atracciones en restaurantes y fogatas de la zona.

Pero, lo más cool es que se llevaron a varias influencers como Kensington Tillo, Golloria y Paige Lorenze, novia del tenista Tommy Paul, quienes nos han dado un detrás de cámaras de todo lo que hay en el viaje: desde sus habitaciones, hasta los regalitos en su hotel y mucho más.

@kensnation

omg

♬ original sound - Kensington

Vistas excepcionales, con actividades planeadas para cada día, y este squad de it-girls, hacen de este viaje de Rhode uno de los más icónicos que hemos visto.

rhode
Influencers y creadoras de contenido acudieron al viaje de Rhode. (via Instagram (@rhode))

Rare Beauty: Ulta-Mate Retreat

Selena Gomez celebró su incorporación a Ulta Beauty y juntas planearon un viaje a Upstate New York, donde la nieve y las montañas pudieran dar ese toque privado y mega lujoso para sus invitadas.

rare
Regalos, noches de películas, cenas y mucho más en el brand trip de Rare Beauty x Ulta. (via Instagram (@maj.beauty))

Lo que se llevó el show por completo es que las creadoras de contenido que asistieron al evento, se están alojando en unas cabañas privadas, donde los regalitos y detalles por parte de Sel y de Ulta fueron abundantes.

Desde productos icónicos de Rare Beauty como sus blushes líquidos, sus nuevos bronzers en polvo y el gel de cejas, hasta sets de pants y Uggs; todo pensado para hacer de su estancia un evento muy cozy.

@margaret_kov words cannot describe how grateful i am right now oh my GAWD😭😭🥹🫶🏻🫶🏻 @Rare Beauty ♬ White Winter Hymnal - Fleet Foxes

La verdad es que nosotras estamos completamente obsesionadas con todo el contenido que estamos viendo en redes sociales y, honestamente, nos genera un poco de fomo.

Así que, viviremos estos viajes a través de nuestras pantallas.

