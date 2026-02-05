Hailey Bieber y Selena Gomez organizan los viajes más top con sus líneas de beauty y están llenando todo TikTok

Rhode: Snow Club

La marca de Hailey Bieber decidió armar un viaje a Big Sky, Montana, para celebrar el lanzamiento de sus productos más recientes: una mascarilla llamada Caffeine Reset, que desinflama y despierta la piel y el nuevo tratamiento de labios, Peptide Lip Boost, que promueve la circulación para unos labios con volumen.

Rhode celebró en grande sus nuevos lanzamientos con un brand trip. (via Instagram (@paigelorenze))

Este paraíso invernal está abierto a todo el público que visite las montañas del 4 al 8 de febrero, con una pop up en medio de las pistas de esquiar, además de otras atracciones en restaurantes y fogatas de la zona.

Pero, lo más cool es que se llevaron a varias influencers como Kensington Tillo, Golloria y Paige Lorenze, novia del tenista Tommy Paul, quienes nos han dado un detrás de cámaras de todo lo que hay en el viaje: desde sus habitaciones, hasta los regalitos en su hotel y mucho más.

Vistas excepcionales, con actividades planeadas para cada día, y este squad de it-girls, hacen de este viaje de Rhode uno de los más icónicos que hemos visto.