Tras el “sí, acepto”, Selena Gomez y Benny Blanco disfrutaron de su luna de miel con un viaje por carretera

La luna de miel de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco disfrutaron de su luna de miel con un viaje por carretera que recorrió la costa de California y Texas, celebrando su reciente boda de manera íntima y especial.

Benny Blanco y Selena Gomez (Instagram)

“Disfrutaron mucho de su pequeña luna de miel”, dijo una fuente a la revista People. “Celebraron durante días su boda y estaban eufóricos. Disfrutaron mucho de relajarse, haciendo un viaje por carretera para explorar y relajarse. Recorrieron la costa de California y también visitaron Texas”. “Fue perfecto”, agregó el informante.

Selena Gomez y Benny Blanco (Instagram)

La boda de Selena y Benny se celebró el sábado 27 de septiembre de 2025 en Santa Bárbara, California. La estrella del pop destacó entre otras celebridades como Steve Martin, Martin Short, Paris Hilton, SZA, Camila Cabello, Cara Delevingne, Eric Andre, Zoe Saldaña, Ed Sheeran y Taylor Swift.

Una fuente cercana a la revista reveló que la ceremonia estuvo llena de amor y, como prueba de ello, fue que la pareja escribió sus votos matrimoniales.