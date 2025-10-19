Tras el “sí, acepto”, Selena Gomez y Benny Blanco disfrutaron de su luna de miel con un viaje por carretera

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron el sábado 27 de septiembre de 2025 en una íntima ceremonia que se celebró en Sea Crest Nursery en Santa Bárbara, California, rodeados de alrededor de 170 invitados.
Ahora se informó que los recién casados celebraron su boda con una perfecta luna de miel: un viaje por carretera que abarcó la costa de California y Texas.
La luna de miel de Selena Gomez y Benny Blanco
Selena Gomez y Benny Blanco disfrutaron de su luna de miel con un viaje por carretera que recorrió la costa de California y Texas, celebrando su reciente boda de manera íntima y especial.
“Disfrutaron mucho de su pequeña luna de miel”, dijo una fuente a la revista People. “Celebraron durante días su boda y estaban eufóricos. Disfrutaron mucho de relajarse, haciendo un viaje por carretera para explorar y relajarse. Recorrieron la costa de California y también visitaron Texas”. “Fue perfecto”, agregó el informante.
La boda de Selena y Benny se celebró el sábado 27 de septiembre de 2025 en Santa Bárbara, California. La estrella del pop destacó entre otras celebridades como Steve Martin, Martin Short, Paris Hilton, SZA, Camila Cabello, Cara Delevingne, Eric Andre, Zoe Saldaña, Ed Sheeran y Taylor Swift.
Una fuente cercana a la revista reveló que la ceremonia estuvo llena de amor y, como prueba de ello, fue que la pareja escribió sus votos matrimoniales.
Selana Gomez tuvo pensamientos intrusivos en su boda
A menos de un mes de su boda, Selena Gomez volvió al trabajo y participó en la Fortune Most Powerful Women Summit, el 15 de octubre de 2025 en Washington, D.C., donde hizo una confesión íntima ante los asistentes.
“Cuando algo grandioso sucede en mi vida, espero que algo malo pase. Diría que ese es mi mayor conflicto a veces cuando suceden cosas maravillosas. Me casé y luego me puse a llorar porque pensé: ‘Me voy a morir al día siguiente’”.
La cantante reveló que, pese a la felicidad del momento, se vio afectada por pensamientos intrusivos que opacaron parte de su alegría: “Estaba llorando y temiendo lo peor apenas semanas después de casarme. En lugar de estar presente y decir: ‘OK, wow, hemos hecho algo genial’, siempre estoy pensando: ‘OK, pero todo esto podría desaparecer mañana, ¿cómo puedo asegurarme de que eso no pase?’”.